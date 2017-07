2017-07-13 13:56:09.0

Berlin Angriff auf U-Bahntreppe - Polizei fasst mutmaßlichen Täter

Wieder stößt ein Täter sein Opfer die Treppe hinunter. Der Mann wird in Berlin schwer verletzt, die Tat gefilmt. Nun gibt es einen Erfolg zu vermelden.

Rund einen Monat, nachdem ein brutaler Täter im Berliner U-Bahnhof Alexanderplatz einen Mann die Treppe hinunterstieß, hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der mutmaßliche Täter wurde am Mittwochabend festgenommen. Ein Polizeisprecher bestätigte am Donnerstag einen Bericht der Zeitung B.Z.. Die Polizei hatte am Dienstag Fahndungsbilder des brutalen Angriffs veröffentlicht. dpa