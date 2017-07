  Angriff in Jerusalem: Zwei Polizisten und drei Attentäter sind tot  

Bei einem Angriff wurden in der Altstadt von Jerusalem zwei Polizisten getötet. Wie die Polizei mitteilte, erschossen Beamte die drei Attentäter kurz danach in der Nähe des Tempelberges.

Die Täter hätten am Morgen auf die Sicherheitskräfte geschossen und mit einem Messer attackiert. Drei Polizisten seien dabei verletzt worden, zwei von ihnen hatten schwere Schusswunden erlitten. Mittlerweile hat Polizeisprecher Micky Rosenfeld mitgeteilt, dass die Schwerverletzten im Krankenhaus gestorben sind. Die beiden Toten waren 22 und 30 Jahre alt.

Nach dem Angrff flüchteten die Schützen in Richtung des Tempelbergs und wurden von Polizisten erschossen. Bei den Angreifern handelte es sich nach israelischen Angaben um israelische Araber. Bei israelischen Arabern handelt es sich um die Nachkommen von Palästinensern, die nach der Gründung Israels 1948 im Land geblieben sind. Terrorangriffe von in Israel lebenden Palästinensern, die die israelische Staatsbürgerschaft besitzen, sind eher selten.

Die gesamte Altstadt wurde abgeriegelt. Es war der erste derartig schwere Angriff mit Schusswaffen in Jerusalems Altstadt seit Jahren. Die Altstadt befindet sich in Ost-Jerusalem, das von Israel während des Sechs-Tage-Kriegs 1967 besetzt und annektiert wurde.

