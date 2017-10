2017-10-29 15:19:00.0

Aachen Angst vor Atomunfall: Zehntausende sorgen mit Jodtabletten vor

Die Menschen sind in Sorge wegen des umstrittenen Kernkraftwerks Tihange in Belgien. In der Aachener Region können sie schon jetzt Jodtabletten für den Ernstfall bekommen.

Die drei Kühltürme des Kernkraftwerks Tihange am Fluss Maas. Das Kraftwerk besteht aus drei Blöcken mit Druckwasserreaktoren. Foto: Rainer Jensen, dpa