2017-01-19 17:55:20.0

Sängerin Annett Louisan ist schwanger

Kleine türkisfarbene Babyschuhe neben schwarzen High Heels - so verriet Sängerin Annett Louisan auf Facebook, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Was jetzt aus ihrer Tour wird.

Ihr kleines Geheimnis will sie nicht länger für sich behalten und die Freude mit allen teilen. Sängerin Annett Louisan verriet am Donnerstag auf ihrer Facebook-Seite, dass sie schwanger ist. Die 39-Jährige ist seit drei Jahren mit dem Produzent und Songwriter Markus Brosch, 48, verheiratet - jetzt erwartet das Paar Nachwuchs.

Annett Louisan ist schwanger - und "überglücklich"

Für ihre Facebook-Fans hat Annett Louisan diese Botschaft: "Ihr Lieben, für mich wird 2017 ein ganz besonders Jahr. Ich bin schwanger. Mein Mann und ich sind überglücklich. Um euren Fragen vorauszueilen: Ich werde die kommende Tournee im Frühjahr spielen und ich freue mich sehr auf euch!!!"

Fans, die sich für eines der Konzerte 2017 Karten gekauft haben, dürfen sich also auch weiterhin darauf freuen. Die Sängerin ist unter anderem am 5. Juli im Olympiapark auf dem Tollwood-Sommerfestival in München zu sehen. lur