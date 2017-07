2017-07-04 14:23:24.0

Moderatorin Annett Möller freut sich über ihr erstes Kind

Annett Möller ist zum ersten Mal Mutter geworden. Im Internet teilt die 38 Jahre alte Moderatorin ihr Glück und zeigt ein erstes Foto.

Annett Möller hat eine Tochter bekommen. Die Moderatorin und Redakteurin ist mit 38 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden.

Auf Instagram veröffentlichte sie am Dienstag ein Foto ihres Kindes - wobei von dem Mädchen nur Nase, Mund und eine kleine Hand zu erkennen sind - und schrieb dazu: "Worte können kaum beschreiben wie glücklich und dankbar wir über die Geburt unserer kleinen Tochter vor wenigen Tagen sind! Sie schläft lange, trinkt viel und verdreht allen den Kopf!"

Annett Möller schwanger auf Instagram

Auch an ihrer Schwangerschaft ließ die Moderatorin die Welt teilhaben. Immer wieder veröffentlichte sie Bilder, den Babybauch stolz in Szene gesetzt - zuletzt vor fünf Tagen.

Wie ihre Tochter heißt, behielt Annett Möller für sich. Vor einigen Wochen stiftete sie aber ihre Fans auf Instagram bereits zum Raten an: "Für die ganz Neugierigen unter euch: fröhliches Namenraten! Es werden fünf Buchstaben gesucht!"

Ihre Schwangerschaft hatte die 38 Jahre alte Moderatorin im Februar öffentlich gemacht.

Das ist Annett Möller

Annett Möller moderiert seit 2006 "Der Morgen bei n-tv" und "n-tv Wissen". Im Wechsel mit anderen Moderatoren ist sie seit Januar 2008 in der Nachrichtensendung "RTL aktuell" zu sehen. Anfang 2017 gewann sie außerdem die RTL-Show "It Takes 2", in der neun Prominente zum Gesangswettstreit antraten. Ihre Freizeit gestaltet Annett Möller laut RTL gerne abwechslungsreich: Sie nimmt Reitunterricht, lernt Spanisch oder entspannt bei einem guten Buch. AZ

