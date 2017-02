2017-02-24 18:00:32.0

Italien Arbeitszeit-Betrug: Polizei nimmt 55 Krankenhausmitarbeiter fest

Indem andere für sie stempelten, gaben Ärzte, Pfleger und Radiologen in einem Krankenhaus in Neapel jahrelang nur vor, zu arbeiten. Nun sind sie wegen Betrugs festgenommen worden.

In Italien hat die Polizei 55 Krankenhausbedienstete wegen Betrugs bei ihren Arbeitszeiten festgenommen. Nach Angaben der Ermittler vom Freitag arbeiteten die Verdächtigen in einem öffentlichen Krankenhaus in Neapel. Über Jahre hinweg gaben die Ärzte, Krankenpfleger und Radiologen vor, im Dienst zu sein, indem andere für sie stempelten.

Der eine spielte Tennis, der andere arbeitete als Koch

Ein Verdächtiger etwa habe innerhalb mehrere Monate 490 Mal Dienstausweise durchgezogen, so die Staatsanwälte. Während der Arbeitszeit spielte ein Verdächtiger demnach Tennis, ein anderer arbeitete als Koch. Innerhalb von fünf Jahren kosteten die Betrügereien die italienischen Steuerzahler etwa 800.000 Euro. dpa

