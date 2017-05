2017-05-13 19:12:08.0

Ägypten Archäologen entdecken mindestens siebzehn Mumien

Südlich von Kairo wurden mindestens siebzehn Mumien von ägyptischen Archäologen entdeckt. Zudem wurden Tiergräber, antike Inschriften und Särge aus Stein und Ton gefunden.

Wie das Antikenministerium am Samstag mitteilte, wurden südlich von Kairo mindestens siebzehn Mumien von ägyptischen Archäologen entdeckt, wovon einige noch vollständig intakt sein sollen. Dem Ministerium zufolge seien die menschlichen Überreste in einem Grab in der etwa 260 Kilometer südlich der Hauptstadt gelegenen Provinz Al-Minja gefunden worden.

Die Mumien sind wohl über 2300 Jahre alt

Neben den Mumien fanden die Archäologen in dem drei Kilometer langen, unterirdischen Gewölbe außerdem Särge aus Stein und Ton, antike Inschriften und auch Tiergräber. Das bereits 1931 entdeckte Gewölbe stamme den Angaben des Ministeriums zufolge aus der griechisch-römischen Zeit in Ägypten, die von 332 v. Chr. bis 395 n. Chr. reicht. Die Entdeckung sei durch Radarmessungen möglich geworden, welche bereits vor einem Jahr vorgenommen wurden.

Bereits im April hatten Archäologen in einer 3500 Jahre alten Grabkammer in der südägyptischen Stadt Luxor mindestens acht Mumien gefunden. dpa/AZ