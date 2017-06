2017-06-03 13:15:09.0

Manchester Ariana Grande besucht Anschlagsopfer im Krankenhaus

Sängerin Ariana Grande ist nach dem Anschlag nach Manchester zurückgekehrt. Sie besuchte einige der Opfer im Krankenhaus. Am Sonntag findet ein Benefiz-Konzert statt.

Nach dem Anschlag auf ihr Konzert in Manchester hat US-Popstar Ariana Grande einige der Opfer im Krankenhaus besucht. Grande war am Freitag in die nordenglische Stadt zurückgekehrt, in der sie am Sonntag mit einer Riege von Weltstars ein Benefizkonzert für die Opfer gibt. "Das bedeutet uns mehr als alle anderen bewundernswerten Dinge, die die Leute getan haben", sagte der Vater eines bei dem Konzert verletzten Mädchens dem Sender BBC.

Am Sonntag findet ein Benefizkonzert statt

Nach dem Konzert des Teenie-Idols am 22. Mai hatte sich der Selbstmordattentäter Salman Abedi im Eingangsbereich der Veranstaltungshalle in die Luft gesprengt und 22 Menschen getötet, darunter sieben Kinder und Jugendliche sowie Eltern, die ihre Kinder vom Konzert abholen wollten. 116 weitere Menschen wurden verletzt.

ANZEIGE

Bei dem Benefiz-Konzert am Sonntag werden auch Robbie Williams, Take That, The Black Eyed Peas, Katy Perry, Justin Bieber und andere Musiker zu Ehren der Opfer singen, wie die Organisatoren ankündigten. Auch die Band Coldplay, der frühere One-Direction-Star Niall Horan sowie Miley Cyrus, Pharrell Williams und Usher sollen bei "One Love Manchester" spielen. Der Erlös aus dem Ticketverkauf soll in einen Fonds fließen, der für die Angehörigen der Opfer eingerichtet wurde. AFP