2018-01-11 11:46:00.0

Ministerpräsidentin Auf dem Weg zu Sondierung: Kramp-Karrenbauer bei Unfall verletzt

Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte einen Autounfall. Sie war gerade unterwegs zu den Groko-Gesprächen.

Annegret Kramp-Karrenbauer ist auf dem Weg vom Saarland zu den Sondierungen nach Berlin bei einem Autounfall in Brandenburg leicht verletzt worden. Der Dienstwagen der saarländischen Ministerpräsidentin fuhr aus zunächst unklarer Ursache am Donnerstag gegen 4.30 Uhr auf der A10 zwischen den Anschlussstellen Michendorf und Ferch auf einen Lastwagen auf, wie eine Polizeisprecherin sagte. Neben der CDU-Politikerin auch ihr Fahrer und zwei Personenschützer verletzt. Sie kamen allesamt zunächst in ein Potsdamer Krankenhaus zur Behandlung.

Annegret Kramp-Karrenbauer bei Unfall leicht verletzt

Die Regierungschefin, die zum Team der Union bei den Sondierungen mit der SPD über eine Regierungsbildung gehört, war in der Nacht im Saarland nach Berlin aufgebrochen. Am Mittwochabend hatte sie noch in Saarbrücken ihren Neujahrsempfang mit rund 1800 geladenen Gästen gegeben. Da in der Nacht kein Flugzeug ging, setzte sich die 55-Jährige noch spät am Abend für die gut 700 Kilometer lange Strecke ins Auto.

Ihre Regierungssprecherin Anne Funk sagte in Saarbrücken, Kramp-Karrenbauer sei glücklicherweise nur leicht verletzt worden und wurde am Morgen noch in der Klinik untersucht. Die Ursache des Crashs sei noch unklar, die Ermittlungen liefen.

Die Polizei Brandenburg teilte mit, auch die anderen drei Insassen im Wagen im Alter von 49, 54 und 58 Jahren seien leicht verletzt worden. Der Unfallwagen sei nach dem Crash "nicht mehr fahrbereit" gewesen.

Heiko Maas wünscht Kramp-Karrenbauer gute Besserung

Der geschäftsführende Bundesjustizminister (SPD) und Saarländer Heiko Maas wünschte Kramp-Karrenbauer per Twitter gute Besserung: "Dir und deinen Begleitern schnelle und gute Genesung." Auch Vize-Regierungschefin Anke Rehlinger (SPD) schloss sich mit Genesungswünschen an.

Schreck am Morgen. Liebe @_A_K_K_, Dir und deinen Begleitern schnelle und gute Genesung. https://t.co/rwoDVwVvTt — Heiko Maas (@HeikoMaas) 11. Januar 2018

Zu Beginn des Neujahrsempfangs am Vorabend hatte Kramp-Karrenbauer auf den derzeitigen Terminstress wegen der Regierungsbildung hingewiesen. "Die Irrungen und Wirrungen der Berliner Regierungsfindung haben einer Reihe von Ministerpräsidenten doch einen gewissen Strich durch die Terminplanung gemacht", sagte sie.

Kramp-Karrenbauer gilt als enge Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) - und wird immer wieder für höhere Ämter in Berlin gehandelt. (dpa/AZ)