Grill den Henssler Ausgegrillt: Steffen Henssler hört bei "Grill den Henssler" auf

Seit 2013 steht TV-Koch Steffen Henssler bei der Vox-Show "Grill den Henssler" am Herd. Im Sommer wird er aber aussteigen. Doch die Sendung soll auch ohne ihn weitergehen.

"Ich denke, nach zehn erfolgreichen Staffeln ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um Tschüss zu sagen" - das sagt TV-Koch Steffen Henssler und kündigt damit an, die Vox-Show "Grill den Henssler" zu verlassen. Er wolle "aufhören wenn es am schönsten ist und mehr geht einfach nicht". Im Sommer soll dann Schluss sein, wie der Sender in einer Pressemitteilung am Samstag bekannt gab.

Steffen Henssler steht noch bis Sommer am Herd von "Grill den Henssler"

Seit 2013, acht Staffeln und insgesamt 63 Wettbewerben ist der Publikumsliebling bisher am Herd gegen Promis angetreten - und siegte dabei 48 Mal. Verabschieden wird sich Henssler in drei Sommer-Specials, die auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg stattfinden und in Kürze aufgezeichnet werden. Ab dem 20. August werden diese dann bei Vox ausgestrahlt. Eins ist aber sicher: Auch danach wird der Koch nicht von den Bildschirmen verschwinden, wie er selbst versichert.

"Grill den Henssler" soll auch ohne den Namensgeber weitergehen. Wer sich nach dem Sommer mit den Promis am Herd misst, steht aktuell noch nicht fest, sagt Vox-Chefredakteuer Kai Sturm. AZ

