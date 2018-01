2018-01-01 11:47:00.0

Silvester in Deutschland Ausschreitungen in Leipzig - Zwei Menschen sterben bei Feuerwerk

In den deutschen Großstädten haben Hunderttausende weitgehend friedlich ins neue Jahr gefeiert. Vereinzelt gab es laut Polizei sexuelle Übergriffe auf Frauen. In Leipzig wurden Beamte attackiert.

In der Silvesternacht haben Randalierer in Leipzig Polizisten mit Böllern und Steinen beworfen.

Die Silvesterfeiern in Deutschland sind weitgehend friedlich über die Bühne gegangen. Bei der großen Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin begrüßten um Mitternacht hunderttausende Menschen mit einem riesigen Feuerwerk das neue Jahr. In den größten deutschen Städten verlief die Nacht nach Polizeiangaben relativ ruhig, in Berlin und Köln gab es vereinzelt Festnahmen wegen sexueller Übergriffe. Lediglich in Leipzig gab es nach größeren Ausschreitungen mehrere Festnahmen. In Brandenburg starben zwei Menschen beim Feuerwerk.

Angriff auf Polizisten mit Böllern und Steinen in Leipzig

Die Randalierer in Leipzig bewarfen Polizisten mit Böllern und Steinen. Über Lautsprecher hätten die Beamten die Angreifer verwarnt, teilte die Polizei in Leipzig am Neujahrsmorgen mit. Da sich diese weiterhin widersetzt hätten, habe die Polizei Wasserwerfer eingesetzt. Mehrere Personen wurden wegen schweren Landfriedensbruchs in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt.

Bis Mitternacht hatten sich den Angaben zufolge etwa 1000 Menschen im Bereich des Connewitzer Kreuzes versammelt. Nachdem dort mehrere Mülltonnen und verschiedene Gegenstände angezündet worden seien, sei die Polizei mit Wasserwerfern angerückt, um die Brände zu löschen. 40 bis 50 Personen hätten daraufhin Flaschen, Steine und Böller gegen die Fahrzeuge und die eingesetzten Polizisten geworfen.

Großer Andrang bei Silvester-Party am Brandenburger Tor

Bei der größten Silvesterfeier Deutschlands rund um das Brandenburger Tor in Berlin herrschte womöglich auch wegen der milden Temperaturen großer Andrang. Alle Zugänge zur Festmeile wurden etwa eine Dreiviertelstunde vor Mitternacht komplett geschlossen, wie die Berliner Polizei über den Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Die Organisatoren bezifferten die Zahl der Menschen auf der knapp zwei Kilometer langen Partymeile auf "mehrere hunderttausend".

Zu der Partymeile am Brandenburger Tor zählte dieses Jahr eine speziell für Frauen eingerichtete Schutzzone, die sogenannte "Women's Safety Area". Nach Angaben der Veranstalter wurde sie im Lauf der Silvesternacht von vier Frauen aufgesucht.

Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte am Montagmorgen, wegen sexueller Übergriffe seien etwa zehn Verdächtige festgenommen worden. Ansonsten sei es aber eine "recht ruhige Nacht" gewesen, die riesige Party am Brandenburger Tor sei "im Großen und Ganzen störungsfrei" verlaufen.

Vereinzelte sexuelle Übergriffe zu Silvester in Großstädten

Die Kölner Polizei erklärte am Montag, sie habe ihr Sicherheitskonzept "konsequent umgesetzt". Bis 3 Uhr seien neun Ermittlungen wegen Sexualdelikten eingeleitet worden, in drei Fällen seien die Verdächtigen noch am Tatort gestellt worden. Außerdem hätten die Beamten vermehrt bei Schlägereien und Streitigkeiten eingreifen müssen.

Die Polizei in Köln war mit einem Großaufgebot von 1400 Beamten im Einsatz, nachdem es vor zwei Jahren an Silvester massenhaft sexuelle Belästigungen von Frauen und Diebstähle durch zumeist nordafrikanische Täter gegeben hatte. Die Polizei in Hamburg sprach von einer ruhigen Nacht.

In München sei "gar nichts" Derartiges gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Allerdings sei es für eine seriöse Bilanz auch noch viel zu früh, schob er nach. "Die Erfahrung zeigt, dass so etwas oft erst ein, zwei Tage später angezeigt wird."

In der Silvesternacht 2015/16 waren in Köln zahlreiche Frauen von Männergruppen sexuell bedrängt und bestohlen worden. Unter den Beschuldigten waren viele Nordafrikaner und Flüchtlinge.

Zwei Tote durch Silvester-Böller in Brandenburg

Für Feuerwehren und Rettungsdienste bedeutete die Silvesternacht allerdings jede Menge Arbeit. Für zwei Menschen in Brandenburg kam allerdings jede Hilfe zu spät. Ein 35 Jahre alter Mann starb in Gusow-Platkow (Märkisch-Oderland), als er Knaller zündete, wie ein Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums sagte. Trotz sofortiger Erster Hilfe erlag der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt. In Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) starb ein 19-Jähriger. Er wollte nach Polizeiangaben ein selbstgebautes Feuerwerk zünden. Er wurde am Kopf getroffen und starb.

Allein in Berlin rückte die Feuerwehr bis 3 Uhr zu 1218 Einsätzen aus, davon 380 Löscheinsätze. Bei einigen Bränden gab es mehrere Verletzte. In Mannheim gab es am Sonntagabend einen Wohnungsbrand in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus mit elf Verletzten. Warum das Feuer im Erdgeschoss des vierstöckigen Hauses ausbrach, war nach Polizeiangaben vom Montag zunächst unklar. Feuerwehrleute retteten zwei bewusstlose Menschen - sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die anderen neun Verletzten, unter ihnen vier Kinder, konnten vor Ort versorgt werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 150.000 Euro geschätzt. (AZ, dpa, afp)

