2017-05-18 18:19:55.0

New York Auto fährt am Times Square in Fußgänger-Gruppe: Eine Tote

Ein Auto ist am Times Square in New York in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Ein Mensch kam ums Leben. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ein Autofahrer ist am New Yorker Times Square in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hat dabei mindestens 22 Menschen verletzt. Ein Mensch kam ums Leben. Der Vorfall hat mutmaßlich keinen terroristischen Hintergrund. "Es gibt keine Hinweise, dass dies ein terroristischer Akt war", sagte Bürgermeister Bill de Blasio in New York vor Journalisten. Polizei und Feuerwehr sprachen auf Twitter von einem "Verkehrsunfall".

Bilder zeigten ein Auto, das auf den Gehweg gefahren und auf Pollern hängengeblieben war. Die rechte Seite hing in der Luft, die Motorhaube war komplett zerbeult.

#FDNY confirms 1 fatality, 12 injuries in Times Square motor vehicle accident, 45 St/Broadway pic.twitter.com/M3aEHZw7Go — FDNY (@FDNY) 18. Mai 2017

Times Square: Fahrer des Autos wurde festgenommen

Der 26 Jahre alte Fahrer des Wagens, ein New Yorker, wurde festgenommen, wie die Polizei bestätigte. Ein Video auf Instagram zeigte mehrere Beamte, die einen Mann mit Händen hinter dem Rücken abführten und in einen Streifenwagen setzten. Weitere Menschen saßen den Berichten zufolge nicht in dem Fahrzeug. Bürgermeister de Blasio sagte, der Mann sei US-Bürger, ehemaliges Mitglied der Marine und polizeibekannt.

One male in custody in the #TimesSquare vehicle collision.

It is believed to be an isolated incident, it remains under investigation. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 18. Mai 2017

Laut einem Bericht der New York Times soll der Fahrer anscheinend unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden haben. Das berichtete die New York Times unter Berufung auf einen Strafverfolger. Bei seiner Festnahme am Unfallort habe der Mann den Eindruck gemacht, entweder betrunken zu sein oder Drogen genommen zu haben. Er sei bereits mehrfach wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden.

Vier der Opfer waren nach dem Vorfall noch in Lebensgefahr, wie Feuerwehrchef Daniel Nigro vor Journalisten sagte. Bei der getöteten Frau handelte es sich um eine 18-Jährige, deren 13 Jahre alte Schwester bei dem Vorfall ebenfalls verletzt wurde.

Der Fahrer habe die Straße mit seinem Auto auf der 42nd Street Ecke 7th Avenue verlassen und sei von dort über mehrere Straßenblocks in nördlicher Richtung auf dem Gehweg gefahren. Die Polizeipräsenz an viel besuchten Orten der Stadt werde nun verstärkt, kündigte de Blasio an.

Rund 300.000 Menschen überqueren täglich den Times Square

Der Times Square in Manhattan, an dem der Broadway die 7th Avenue kreuzt, gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten bei Touristen. In der Gegend liegen Büros, Geschäfte sowie viele Theater und Restaurants. Den Platz überqueren nach Zählungen der Times Square Alliance täglich rund 300.000 Menschen. AZ/dpa