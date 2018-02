2018-02-23 23:20:12.0

USA Auto fährt in Barriere am Weißen Haus

Ein Zwischenfall hat sich am Freitag am Weißen Haus in Washington ereignet. Eine Frau fuhr mit ihrem Wagen in eine Barriere, Bilder zeigten ein massives Polizeiaufgebot.

Ein Geheimdienstmitarbeiter untersucht das weiße Auto, das in eine Absperrung am Südwesteingang des Weißen Hauses gefahren ist. Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa