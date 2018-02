2018-02-05 10:42:27.0

Super Bowl 2018 Avengers, Jurassic World, Star Wars: Trailer vom Super Bowl 2018

Beim Super Bowl 2018 gab es wieder viele neue Film-Trailer in den Werbepausen. Hier sehen Sie die Videos zu "Star Wars", "Avengers" und "Mission Impossible".

Neben Fortsetzungen von bekannten Blockbustern stehen im Filmjahr 2018 auch spannende Thriller und eine neue Netflix-Produktion mit Daniel Brühl auf dem Programm.

Diese Kino-Trailer liefen in den Pausen des Super Bowl 2018

Avengers Infinity War

In diesem bisher größten Marvel-Film kommen fast alle Helden der Avenger-Reihe zusammen, darunter Iron Man (Tony Stark) und Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Titan Thanos (Josh Brolin) fällt mit seiner Armee auf die Erde ein. Die Helden müssen sich zusammenraufen, um die Schlacht gegen ihn zu gewinnen.

Mission Impossible: Fallout

Geheimagent Ethan Hunt (Tom Cruise) ist dieses Mal in Europa unterwegs, um gefährliche Geheimmissionen zu lösen. Neben gewohnten Action-Szenen steht im sechsten Teil der Mission-Impossible-Reihe auch die persönliche Entwicklung des Agenten Hunt mehr im Vordergrund.

Jurassic World: Fallen Kingdom

Im zweiten "Jurassic World"-Teil kehren Owen (Chris Pratt) und Claire (Bryce Dallas Howard) auf die Insel voller Dinosaurier zurück. Ein Vulkan droht, die Insel zu zerstören. Schon zu Anfang möchte der Film mit der größten Actionszene, die je für einen Jurassic-Film gedreht wurde, Maßstäbe setzen. Eine Kritik zum ersten "Jurassic World"-Teil lesen Sie hier: "Jurassic World": Noch nie sahen Dinos so echt aus.

Solo: A Star Wars Story

Neben den klassischen Fortsetzungen der "Star-Wars"- Saga setzt Disney auch auf Hintergrundgeschichten einzelner Charaktere. Das Spinoff "Solo: A Star Wars Story" erzählt die Geschichte des jungen Piloten Han Solo (Alden Ehrenreich).

Skyscraper

Allzweckwaffe Dwayne "The Rock" Johnson muss im Actionfilm "Skyscraper" als Kriegsveteran Will Ford Menschen aus einem riesigen Hochhaus in China retten. Dabei erfährt er auch noch, dass seine Familie in dem Wolkenkratzer steckt.

Red Sparrow

Hollywood-Star Jennifer Lawrence spielt in diesem Thriller die ehemalige russische Primaballerina Dominika Egorova, die nach einer Verletzung ihren Beruf nicht mehr ausüben kann. Fortan arbeitet sie als russische Spionin im Kalten Krieg. Mit Regisseur Francis Lawrence drehte Jennifer Lawrence bereits drei Teile von "Die Tribute von Panem".

A quiet Place

Mit "A quiet place" hat Regisseur John Krasinski einen Film fast ohne Worte gedreht. In einer menschenleeren Welt versucht eine Familie zu überleben. Denn rätselhafte Kreaturen mit gutem Gehör bedrohen die Menschen. Hauptdarstellerin ist Emily Blunt, die Ehefrau von Regisseur Krasinski.

The Cloverfield Paradox

Der dritte Teil der "Cloverfield"-Reihe ist ab sofort, schon kurz nach der Trailer-Ausstrahlung beim Superbowl, beim Streaming-Dienst Netflix verfügbar. Mit dabei ist der deutsche Schauspieler Daniel Brühl. Produziert wurde der Science-Fiction-Thriller von J.J. Abrams, der auch bei der Mystery-Serie "Lost" (2004-2010) als Produzent tätig war. (lb)