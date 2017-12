2017-12-27 13:29:27.0

Drogen BKA stellt 2017 so viel Kokain sicher wie nie zuvor

In diesem Jahr wurde so viel Kokain sichergestellt wie nie zuvor. Das Bundeskriminalamt rechnet mit knapp sieben Tonnen - mehr als dreimal so viel wie im vergangenen Jahr.

Knapp sieben Tonnen Kokain wurden in diesem Jahr in Deutschland sichergestellt. Foto: Christian Charisius, dpa (Symbolbild)