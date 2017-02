2017-02-13 21:01:00.0

ZDF Baby-Bio-Tee mit krebserregenden Stoffen belastet

In fünf von 17 getesteten Bio-Baby-Tees sind offenbar krebserregende Stoffe gefunden worden. Dies ergab eine Laboruntersuchung des Verbraucher-Magazins WISO.

Das ZDF-Verbraucher-Magazin WISO hat offenbar krebserregende Stoffe in Bio-Babytees gefunden. Insgesamt wurden Proben von 17 Bio-Kräutertees für Babys im Labor untersucht - in fünf dieser Proben wurden sogenannte Pyrrolizidinalkaloide (PAs) nachgewiesen. Dieses pflanzliche Gift könne den Organismus schädigen und bei langer sowie hoher Dosierung Lebertumore verursachen, so das Bundesamt für Risikobewertung. Eine Liste der betroffenen Bio-Baby-Tees finden Sie unter dem Bericht von WISO. Die Sendung wird am Montag, 13. Februar, um 19.25 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Fünf Baby-Bio-Tees betroffen: Krebserregende Stoffe gefunden

Die 17 Baby-Tees stammten laut dem Bericht des Magazins sowohl vom Discounter als auch aus Drogerien, Apotheken und aus dem Lebensmittelhandel. Überraschend: Der Sidroga Säuglings- und Kindertee aus der Apotheke war offenbar am stärksten mit PA belastet. Der Hersteller hat die betroffene Charge nach dem WISO-Test aus dem Handel genommen.

Durch die erhöhten Werte seien vor allem Säuglinge und Kleinkinder gesundheitlich gefährdet, denn sie sind besonders empfänglich für die Gefahren von PAs. Ihr Organismus kann die Schadstoffe nicht ausschwemmen. Stattdessen werden sie im Körper gespeichert und das Risiko, zu erkranken, steigt. Wie ein Kinder-Gastroenterologe gegenüber dem Magazin erklärte, hätten PAs in Baby-Tees deshalb "überhaupt nichts verloren."

Krebserregende Stoffe gelangen durch Unkraut in Baby-Bio-Tee

Dies ist nicht der erste Test von Baby-Tee, der negative Ergebnisse beschert. Bereits 2013 hatte das Bundesinstitut für Risikobewertung hohe PA-Werte ermittelt, ein Jahr später testete auch WISO 19 Tees - und fand ebenfalls hohe PA-Werte. Die betroffenen Hersteller nahmen die Tees daraufhin aus dem Sortiment.

Obwohl auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits seit einigen Jahren vor den gefährlichen langfristigen Folgen warnt, die die Stoffe selbst bei niedriger Dosis haben kann, gibt es bislang keine gesetzlichen Grenzwerte. Dabei befinden sich die PAs nicht nur in den Kräutern von Tees, sondern in den Pflanzen selbst. So steht beispielsweise das Jakobskreuzkraut im Verdacht, die Stoffe zu transportieren. Es wächst als Unkraut zwischen den Teekräutern und gelangt somit leicht in die Ernte. AZ