Schauspielerin Baby mit 50: Caroline Beil hat zweites Kind bekommen

Die 50-jährige Schauspielerin und Moderatorin Caroline Beil ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Ihre Tochter kam am Montag zur Welt.

Die Geburt ist nach Angaben von Caroline Beils Managements problemlos verlaufen. Mutter und Kind seien wohlauf. Die Schauspielerin hatte mit Kollege Pete Dwojak 2009 bereits einen Sohn bekommen.

Auch diesmal hätten sie und ihr Lebensgefährte Philipp Sattler zunächst mit einem Jungen gerechnet, weil ein Ultraschallbild diesen Eindruck erweckt habe, erzählte Beil Ende Mai der "Bild"-Zeitung. Erst im Mai habe sich bei einem 3D-Ultraschallbild dann aber gezeigt, dass es doch ein Mädchen werde. "Es ist das Tollste, einen Jungen und ein Mädchen zu haben", sagte die Schauspielerin der Zeitung.

Die Leben von Caroline Beil

Eine Schwangerschaft mit 50 ist wohl für Mutter und Kind etwas riskant, weshalb sich Beil auch einiger Kritik ausgesetzt sah. Mehr dazu lesen Sie hier: Caroline Beil ärgert sich über gehässige Kommentare

Caroline Beil wurde als Moderatorin bei dem Sat.1-Boulevardmagazin "Blitz" bekannt. Sie moderierte die Show von 1999 bis 2004. Nach dem Ende ihrer Karriere als "Blitz"-Moderatorin, nahm sie im gleichen Jahr am RTL-Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil. Nach der Biographie auf ihrer eigenen Website, kam sie dank ihres Vaters, Peter Beil, der ebenfalls Sänger war, bereits früh mit dem Showgeschäft in Berührung.

Als Kind wurde sie wohl schon für die "Sesamstraße" fotografiert und mit 16 lief sie als Model bei großen Modenschauen in Tokyo mit. Nachdem sie erfolgreich in Los Angeles Schauspiel- und Gesangsunterricht nahm, kehrte sie zurück nach Deutschland und war in einigen großen deutschen TV-Sendungen wie "Sturm der Liebe" zu sehen.

dpa/AZ