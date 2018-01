  Babyglück bei Familie Hummels: Es ist ein Sohn!  

Zum Rückrundenauftakt der Bundesliga in Leverkusen wird Mats Hummels nicht auf dem Platz stehen. Das dürfte für ihn aber zweitrangig sein, denn ausnahmsweise ist Fußball einmal nicht das wichtigste für den FC Bayern-Spieler.

Denn Mats Hummels ist zum ersten Mal Vater geworden - und teilt sein Glück mit Freunden und Fans in den sozialen Netzwerken: "Schaut, wer sich uns heute angeschlossen hat. Willkommen auf dieser schönen Welt."

Er erklärte zudem: "Wir sind unglaublich glücklich und ich könnte nicht stolzer auf meine Frau und meinen kleinen Sohn sein, denen es beiden gut geht." Den Namen des kleinen Mannes hat der Bayern-Star aber noch nicht verraten.

Look who decided to join us today



Welcome to this beautiful world! We are incredibly happy and I couldn’t be more proud of my wife and my little son who are both doing well pic.twitter.com/Yem7TRsoou