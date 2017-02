2017-02-01 22:52:59.0

RTL Bachelor 2017, Folge 1: Vier Kandidatinnen müssen gleich wieder gehen

"Der Bachelor", Folge 1: Auf Details achtet der neue Bachelor Sebastian Pannek - besonders bei den Outfits. Doch nicht jede der 22 Kandidatinnen kann beim Kennenlernen überzeugen. Von Luisa Riß

Da steht er nun also - der erfolgreiche, gut aussehende Junggeselle im schicken Anzug - vor einer Luxus-Villa in Miami und empfängt eine Dame nach der anderen auf dem roten Teppich. Sebastian Pannek ist RTLs neuer Bachelor und weiß offensichtlich, wie er diese Rolle auszufüllen hat. Sicherheit will er ausstrahlen und beim ersten Aufeinandertreffen mit den Kandidatinnen ganz Gentleman sein. Denn: "Da kann definitiv eine Traumfrau dabei sein", sagte er schon im Vorfeld von "Der Bachelor". Und denkt das nach Folge 1 immer noch. Was am Mittwochabend auf RTL passierte.

Das erste Date mit dem Bachelor

Der 30-Jährige nahm die 22 Kandidatinnen, die RTL für ihn ausgesucht hatte, genau unter die Lupe. "Sie ist groß, blond und zieht in ihrem tollen blauen Kleid alle Blicke auf sich", sagte Sebastian Pannek etwa über Flugbegleiterin Julia. Tina B. empfing er mit den Worten: "Dein funkelndes Oberteil habe ich schon durch die Autoscheibe gesehen - tolles Outfit und tolle Figur!" Auch Sabrina überzeugte den Bachelor auf Anhieb mit ihrem Kleid, in dem sie "so strahlte" - mag wohl an dem vielen Glitzer gelegen haben. Das Gespräch mit Französin Chloé war dann ungefähr so kurz wie ihr Kleid.

Wer ist raus? So lief die Nacht der Rosen

Über die allererste Rose vorab durfte sich Bachelor-Kandidatin Anna freuen. "Diese Frau ist etwas Besonderes, über sie will ich mehr erfahren", sagte Sebastian Pannek über die Wolfsburgerin, die so nervös war, dass sie bei der ersten Begegnung gleich eine Extra-Umarmung zur Beruhigung bekam. Könnte auch einfach ein kluger Schachzug gewesen sein. Hat jedenfalls funktioniert.

Auch Kolumbianerin Kattia bekam eine Rose vom Bachelor 2017. Mit ihrer lockeren Begrüßung "Hola Chico" hatte sie ihn wohl gleich um den Finger gewickelt. Außerdem muss den Junggesellen überzeugt haben, dass die 28-Jährige ihm "viel mehr als nur Spanisch" beibringen könnte, wie sie versprach.

16 weitere Kandidatinnen konnten sich über eine Rose von Sebastian Pannek freuen. Nur Lisa, Chloé, Susanne und Evelyn mussten mit leeren Händen nach Hause gehen. Das ist die Bilanz der ersten "Nacht der Rosen".

Noch dabei: Viola, Alesa, Fabienne, Anna, Cara, Caroline, Silvana, Clea-Lacy, Erika, Inci, Jana, Janika, Julia F., Julia P., Kattia, Sabrina, Tina B., Tina S.

Ausgeschieden: Chloé, Lisa, Evelyn, Susanna

Die "Aufreger" heute beim Bachelor

BWL-Studentin Anna prophezeite nach dem großen Kennenlernen: "Jetzt geht der Fight los!" Und prompt fand sich das Läster-Duo des Abends. Tina B. und Evelyn nahmen kein Blatt vor den Mund. "Du hast echt das schönste Kleid des Abends", sagten sie zu Julia F. im Vorbeigehen. In vertrauter Runde stellten sie dann anschließend fest: "Aber abspecken müsste sie schon noch ein bisschen."

Und: Das Münchner Madl Viola bekam gleich am ersten Abend eine kleine Abfuhr erteilt. Da wollte sie dem Bachelor etwas Richtiges zum Trinken bringen - natürlich ein Bier - und bat ihn um ein Gespräch, doch der begehrte Junggeselle vertröstete sie auf später. Zumindest für die Kandidatin der Aufreger des ersten Abends.

