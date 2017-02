2017-02-01 20:51:14.0

Trennung Bachelorette Anna Hofbauer und Marvin Albrecht haben sich getrennt

Trennung bei Anna Hofbauer und Marvin Albrecht. Die beiden hatten sich 2014 in der TV-Sendung "Bachelorette" kennengelernt und verliebt.

Bachelorette Anna Hofbauer und Marvin Albrecht waren das erste Paar, das nach der TV-Sendung eine lange Beziehung geführt hat. Doch nun bestätigten die beiden der Bild-Zeitung ihr Liebes-Aus: Sie haben sich getrennt.

Das Paar trat immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auf - 2015 war es zusammen in der Tanz-Show "Stepping Out" zu sehen. Außerdem zog Anna Hofbauer mit Marvin Albrecht in Düsseldorf zusammen.

Wie sie der Bild verriet, war das wohl auch etwas, was zur Trennung geführt hat. "Mit dem Umzug nach Düsseldorf habe ich mein eigenes Leben aufgegeben. Ich kannte dort niemanden außer Marvin, bin mehr und mehr zur Hausfrau geworden – aber das bin einfach noch nicht ich", wird sie von der Zeitung zitiert. Außerdem habe sie das Gefühl, dass auf ihrer Beziehung ein gewisser öffentlicher Druck lag.

Auch Marvin Albrecht sprach mit der Bild-Zeitung über die Trennung von Anna Hofbauer. Er zeigte sich traurig und enttäuscht über das Liebes-Aus. Er habe nie von ihr verlangt, etwas aufzugeben.

Anna Hofbauer und Marvin Albrecht lernten sich bei der "Bachelorette" kennen

Anna Christiana Hofbauer wurde 1988 in Marktoberdorf im Allgäu geboren, lebte zwischenzeitig aber auch in Berlin. Sie arbeitet unter anderem als Musical-Darstellerin und war zum Beispiel im Musical Ludwig2 als Sissi zu sehen.

2014 wurde sie durch die TV-Sendung "Bachelorette" bekannt. In der Sendung werben mehrere Männer um eine Junggesellin - damals fiel die Wahl von Anna Hofbauer auf Marvin Albrecht. AZ