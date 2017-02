2017-02-06 09:23:13.0

Filme Baywatch, Transformers, Logan: Kino-Trailer vom Super Bowl

Beim Super Bowl 2017 gab es in der Werbepause viele Kino-Trailer zu kommenden Filmen. Hier sehen Sie die Videos zu "Guardians Of The Galaxy", "Baywatch", "Fast & Furious 8" und Co.

Vor allem zu den Fortsetzungen großer Film-Reihen gab es beim Super Bowl 2017 Kino-Trailer - aber nicht nur. Wir haben die Videos für Sie gesammelt.

Die Kino-Trailer des Super Bowl:

Guardians Of The Galaxy Vol. 2

Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana) und der Rest der "Guardians of The Galaxy" erleben wieder ein chaotisches Abenteuer mit viel Action und Humor. Groot ist im zweiten Teil deutlich kleiner - dafür aber auch niedlicher. Unsere Kritik zum ersten Teil lesen Sie hier: „Guardians of the Galaxy“: Schräge Superhelden im All

Fast & Furious 8

"Fast & Furious" geht mit Vin Diesel in die achte Runde. Die beliebten Stars, schnelle Autos und jede Menge Action - auch der nächste Teil der Serie setzt auf die bewährte Mischung:

Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache

Captain Jack Sparrow ist zurück und muss ein mächtiges Artefakt finden, um seinen Feind Salazar zu besiegen. Neben Neuzugängen gehört auch Orlando Bloom wieder zu den Stars.

Baywatch

Baywatch kommt ins Kino. Dwayne Johnson und Zac Efron sind in den Hauptrollen zu sehen, die mit ihrem Team Verbrechen am Strand aufklären müssen. Wie in der Kultserie dürfen natürlich auch hübsche Frauen nicht fehlen, die in Zeitlupe rennen.

Transformers 5: The Last Knight

Michael Bay bringt den wohl letzten Teil der Transformers-Reihe ins Kino. Auch Optimus Prime kehrt zurück. Aber auf welcher Seite steht er?

"Logan – The Wolverine"

In der nahen Zukunft sieht es nicht gut aus für die Mutanten der Welt. Logan ist gealtert - als ein Mädchen mit vertrauten Kräften auftaucht, kämpft er aber noch einmal als "The Wolverine".

John Wick: Kapitel 2

John Wick setzt seinen Rachefeldzug fort - und schießt sich wie im ersten Teil durch Massen an Gegnern. Der Trailer vom Super Bowl ist eine Parodie auf "Fifty Shades Of Grey".

Life

Neben den vielen großen Serien und dem Film zur Kultserie Baywatch war beim Super Bowl auch ein Kino-Trailer zu einem Film zu sehen, von dem sicherlich noch nicht jeder gehört hat. "Life" mit Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds in den Hauptrollen entführt ins Weltall - in dem es gefährliches Leben gibt.