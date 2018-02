  Bei den Obamas daheim: Barack hat das kleinste Zimmer  

Kindheit Michelle LaVaughn Robinson wird am 17. Januar 1964 in Chicago geboren. Ihr Vater ist Wasserwerksarbeiter, ihre Mutter zunächst Hausfrau und später Sekretärin.

Schule und Studium Michelle Robinson durchläuft zunächst das öffentliche Schulsystem, ihr Studium absolviert sie an zwei Elite-Hochschulen. Von 1981 bis 1985 studiert sie Soziologie in Princeton im US-Bundesstaat New Jersey. Daran schließt ein Jurastudium in Harvard an. 1988 macht sie ihren Abschluss.