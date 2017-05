2017-05-10 16:10:00.0

Playboy Bei ihrem dritten Playboy-Shooting macht Nina Bott vieles anders

Für Nina Bott war es alles andere als das erste Mal: Die Schauspielerin zeigt sich zum dritten Mal nackt im Playboy. Kein Wunder, dass das Shooting anders ablaufen sollte als zuvor.

Nina Bott wollte es nochmal machen - nochmal anders als sie es bislang gemacht hat. Nach 2002 und 2012 hat die Schauspielerin ein drittes Mal für den Playboy posiert. Die Bilder von dem Shooting in einem 70er-Jahre-Hotel sind in der Juni-Ausgabe des Playboy zu sehen.

Warum Nina Bott es ein drittes Mal wagte? "Ich war einfach neugierig", sagt die 39-Jährige in einem Video, das der Playboy veröffentlicht hat. "Nach zwei eingeölten Strecken am Strand haben wir gedacht, es ist Zeit für was Anderes."

Nina Bott nackt im Playboy: Paul Ripke fotografierte

Der Shooting fand nicht nur in einer neuen Location statt (O-Ton: "Diese Location ist alles andere als klassisch. Eigentlich grottenhässlich. Aber eben trotzdem ein richtig cooles Hotel."). Auch der Fotograf war ein neuer: Paul Ripke, der unter anderem durch seine Bilder vom WM-Finale 2014 einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden ist.

Für Nina Bott war es nach eigener Aussage ungewöhnlich, dass Ripke die Playboy-Bilder schoss. Denn die beiden kennen sich privat. "Dadurch dass ich mit Paul gut befreundet bin, habe ich mich die ersten 30 Sekunden lang gefragt, ob es merkwürdig ist, das mit einem Kumpel zu machen", sagt Nina Bott. Ein Problem war es dann offenbar doch nicht. "Es war supercool", berichtet die Schauspielerin im Playboy-Interview. Die Bilder seien toll geworden.

Nina Bott ist Mutter von zwei Kindern

Der Fotograf war nicht das Einzige, über das Nina Bott vor ihrem dritten Playboy-Shooting nach eigener Aussage nachgedacht hat. Denn fotografiert wurde rund ein Jahr nach der Geburt ihres zweiten Kindes. Sie habe sich gefragt, ob sie schon wieder so aussehe, wie sie das für Bilder dieser Art wolle, erzählt die 39-Jährige. Doch auch dieser Gedanke war offenbar nicht von langer Dauer. "Ich glaube, ich bin da einfach ein ganz entspannter Mensch. Ich bin so wie ich bin und fühle mich wohl", sagt sie im Video. Und weiter: "Dafür dass man jetzt schon fast 40 ist und zwei Kinder hat, ist das alles schon noch ganz gut in Schuss."

Zur Person: Nina Bott ist Schauspielerin und Moderatorin. Bekannt wurde die 39-Jährige unter anderem durch die Rolle der "Cora Hinze", die Nina Bott von 1997 bis 2005 in der Serie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" spielte. Aktuell moderiert sie das Boulevardmagazin "Prominent!" bei VOX. AZ

