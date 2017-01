2017-01-12 07:44:06.0

George und Amal Clooney Bekommen die Clooneys ein Baby?

Ach, was wäre das für ein hübsches Kind. Unterhaltsam auch. Unglaublich klug noch dazu. Gerade werden Gerüchte über eine Schwangerschaft im Hause Clooney laut. Was dahinter steckt.

In der Hoffnung auf so verzückenden Nachwuchs schaut die Welt zurzeit auf den Bauch von Amal Alamuddin Clooney. Seit sie 2014 den Hollywoodstar George Clooney heiratete, warten die Fans auf ein Baby. Es wäre für beide das erste Kind. Clooney verhätschelte jahrelang nur sein Hängebauchschwein Max, seine 38-jährige Ehefrau investiert ihre Zeit bisher vor allem in ihre Arbeit als Menschenrechtsanwältin.

Dass das Internet jetzt voll ist mit Vermutungen über ein kleines Geheimnis, liegt an dem Kleid, das Frau Clooney kürzlich in London trug. Geblümt und weit statt hauteng wie sonst. Andererseits: Amal Alamuddin ist eine Stilikone. Vielleicht will sie auch bloß einen neuen Modetrend setzen. (sari)