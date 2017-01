2017-01-13 09:56:14.0

Berlin Berliner Eisbär ist ein Junge

Es ist ein Junge! Das Eisbärbaby, das im November im Tierpark Berlin auf die Welt kam, ist ein Männchen. Und sehr niedlich.

Anfang November wurde er im Tierpark Berlin geboren, nun ist sein Geschlecht klar: Der kleine Eisbär ist ein Männchen. Wie der Tierpark mitteilte, wurde das Jungtier am Donnerstagmittag erstmals untersucht, von Tierpark-Direktor Andreas Knieriem persönlich.

Der Eisbär-Nachwuchs habe sich wacker geschlagen und sei sehr neugierig, so Knieriem. Der Bär habe gut zugenommen. Er wiege inzwischen 4,6 Kilogramm und sei von der Nasen- bis zur Schwanzspitze 67 Zentimeter groß. «So einen kleinen Eisbären auf dem Arm zu halten, ist immer ein besonderes Erlebnis», sagte Knieriem. Wie der Eisbär heißen wird, ist noch nicht bekannt.

Tierparkbesucher können ab dem Frühjahr den kleinen Eisbärjungen besuchen, dann dürfe er über die Eisbärenanlage tollen.

Nachwuchs im Tierpark Berlin: Viele denken an Eisbär Knut

Die Eisbärin Tonja hatte am 3. November 2016 Zwillinge zur Welt gebracht. Ein Junges starb, was auch in freier Wildbahn nicht ungewöhnlich ist.

Viele Tierfreunde denken bei den Bildern an den Eisbären Knut, der im Frühjahr 2007 im Zoo im Westen der Stadt die Herzen von Fans vor Ort und im Internet erobert hatte. Er war von seinem Pfleger mit der Flasche aufgezogen worden. Knut starb im März 2011 an einer Gehirnentzündung. dpa