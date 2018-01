2018-01-30 16:18:08.0

Frankreich Betrugswächter ermitteln: Nutella-Rabattaktion in Frankreich hat Folgen

Wilde Szenen spielten sich bei einer Rabattaktion in französischen Supermärkten ab - und alles nur wegen Nutella. Nun schaltet sich die Anti-Betrugsbehörde ein.

Eine spektakuläre Rabattaktion auf Nutella hat in Frankreich die Betrugswächter auf den Plan gerufen: Wegen des Preisnachlasses von 70 Prozent kündigte die zuständige Abteilung des Wirtschaftsministeriums am Montagabend in Paris Ermittlungen gegen die Supermarktkette Intermarché an. Sie hatte das 950-Gramm-Glas der Nuss-Nougat-Creme für 1,41 Euro verkauft. Dies führte in vielen Läden zu tumultartigen Szenen, die Bilder verbreiteten sich im Internet.

Die Anti-Betrugsbehörde DGCCRF teilte mit, sie wolle "die Rabattaktion genau untersuchen". Der Nutella-Hersteller Ferrero hatte die Entscheidung von Intermarché scharf kritisiert. Sie habe "Verwirrung und Enttäuschung bei den Verbrauchern" ausgelöst.

ANZEIGE

Wilde Szenen nach Nutella-Rabattaktion

Wilde Szenen und lange Schlangen waren vor den Märkten noch vor Ladenöffnung zu sehen: "Es war ein richtiger Aufstand", sagte eine Angestellte eines Supermarktes in Forbach in Lothringen. "Die Leute sind übereinander hergefallen und haben alles umgestoßen, wir waren kurz davor, die Polizei zu rufen." Ein Angestellter von Intermarché im elsässischen Haguenau sagte, er habe sich gefühlt wie am ersten Tag des Schlussverkaufs.

La ville de #Cavaillon n'a pas été épargnée par les scènes d'émeutes qui font rage, un peu partout en #France, à cause d'une promotion sur le #Nutella... pic.twitter.com/uUU9aiQaii — La Provence (@laprovence) 25. Januar 2018

Aus anderen Städten des Landes wurden ähnliche Szenen berichtet, in den sozialen Netzwerken teilten Nutzer Videos, auf denen sich Kunden auf die Nutellagläser stürzten. In einem Markt in Revigny-sur-Ornain war der gesamte Vorrat rasch vergriffen. Nutella von dem italienischen Hersteller Ferrero gehört zu den beliebtesten Brotaufstrichen.

Nach Nutella-Rabattaktion: Regierung stellt neues Gesetz vor

Künftig sollen solche Rabattaktionen nicht mehr so leicht möglich sein. Die französische Regierung stellt am Mittwoch ein Gesetz vor, nach dem große Supermärkte ihre Produkte mindestens zehn Prozent über Einkaufspreis verkaufen müssen. Damit sollen unfaire Praktiken verhindert werden. Intermarché kündigte unterdessen neue Preisnachlässe an - unter dem Motto "Die vier billigsten Wochen in Frankreich". (afp/AZ)