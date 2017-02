2017-02-02 16:12:51.0

Babybauch-Foto Beyoncé bricht Rekord auf Instagram

Sängerin Beyoncé hat mit einem Bild im Internet einen Rekord geknackt. Keines sammelte auf Instagram innerhalb so kurzer Zeit so viele Likes wie ihr Schwangerschafts-Foto.

Beyoncé (35) hat mit ihrem Babybauch-Foto auf Instagram einen Rekord aufgestellt. Der Schwangerschafts-Post habe bereits nach 16 Stunden mehr als 7,5 Millionen Likes bekommen - so viel wie kein anderer Eintrag, sagte eine Instagram-Sprecherin am Donnerstag. Auf dem Bild inszeniert sich die Sängerin in Unterwäsche und mit Schleier vor einem opulenten Blumenstrauß. Ihre Hände halten den nackten, rundlichen Bauch.

Beyoncé erwartet Zwillinge

Sie und ihr Ehemann, der Rapper Jay-Z (47), seien «doppelt gesegnet», schreibt der Star zu seiner Zwillings-Schwangerschaft. «Wir sind unglaublich dankbar, dass unsere Familie um zwei anwachsen wird.»

Bisherige Rekordhalterin ist Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez (24) mit einem Bild von 2016, auf dem sie mit einem Strohhalm aus einer Flasche trinkt. Der Post bekam bis heute gut 6,3 Millionen Likes. dpa/AZ