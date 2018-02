2018-02-10 07:44:00.0

Tag des Notrufs Blinker und Rettungsgasse: Wie verhalte ich mich bei Blaulicht?

Am 11. Februar ist der Tag des Notrufs. Damit Einsatzkräfte schnell vor Ort sein können, zählt das Verhalten der Verkehrsteilnehmer. Was bei Blaulicht und Martinshorn zu tun ist: Von Jonathan Lindenmaier

Herzinfarkt, schwerer Autounfall oder brennendes Gebäude: Wer in einer akuten Notsituation Hilfe benötigt, der wählt die 112. Um die europaweite Notfallnummer bekannter zu machen, hat die EU eigens einen Aktionstag eingerichtet, den "Europäischen Tag des Notrufs 112". Passenderweise bildet das Datum (11.2) die Rufnummer ab (112). Bis die Einsatzkräfte vor Ort sind, sollte es nicht länger als zehn, höchstens 15 Minuten dauern. Damit das gelingen kann, sind auch die Verkehrsteilnehmer gefordert. Wie verhalte ich mich also, wenn im Rückspiegel Blaulicht blinkt und das Martinshorn tönt? Das raten Experten der ARAG-Versicherung:

1. Blinker setzen und Ausweichrichtung anzeigen

Bevor Autofahrer dem Rettungswagen Platz machen, sollte der Blinker gesetzt werden. So zeigen sie die Ausweichrichtung an und nachkommende Autos haben die Möglichkeit, das Gleiche zu tun. Außerdem werden Fußgänger und Fahrradfahrer vorgewarnt.

ANZEIGE

2. Rechts ranfahren oder Rettungsgasse bilden

Sie ist immer wieder Aufregerthema in den sozialen Medien: die Rettungsgasse. Sie wird auf mehrspurigen Straßen gebildet. Autos auf dem linken Streifen fahren an den linken Rand, alle anderen an den rechten. Bei Verstößen droht Bußgeld. Und wer sich einen Vorteil verschaffen will, indem er direkt hinter den Rettungswagen herfährt, der kann seinen Führerschein verlieren und im Extremfall sogar im Gefängnis landen. Bei einspurigen Straßen genügt es, an den rechten Rand zu fahren.

Wenn es auf der Autobahn kracht, muss es EINFACH schnell gehen. Denn bei der Rettung der Opfer zählt jede Sekunde. Das leidige Problem: oftmals kommen die Retter (Rettungswagen) nicht schnell genug zur Unfallstelle, weil viele unser Autofahrer es nicht schaffen, eine vernünftige Rettungsgasse bilden. Und das erschwert nicht nur den Rettungskräften die Arbeit, sondern kann im schlimmsten Fall auch Unfallopfern das Leben kosten. Häufige Fehler bedeuten sogar Lebensgefahr für Opfer und für die Rettungskräfte. Die Regeln für eine Rettungsgasse sind eigentlich ganz einfach: wie wir in unserem VIDEO zeigen, wenn Sie auf dem linken Fahrstreifen fahren, so weichen Sie nach links aus. Sind Sie auf einem der übrigen Fahrstreifen unterwegs, dann fahren Sie so weit wie möglich nach rechts. Die Rettungsgasse wird also immer zwischen der linken Spur und der rechten daneben gebildet, egal, ob die Straße 1, 2, 3, oder sogar vier Spuren hat. ALSO BITTE SCHON BEI STAU BILDUNG RETTUNGSGASSE BILDEN UND FREI HALTEN BIS DER VERKEHR WIEDER LÄUFT. Posted by Aktion Rettungsgasse auf allen Autobahnen on Sonntag, 4. Februar 2018

3. Einsatzwagen haben Vorfahrt

Wenn Rettungs- oder Polizeiwagen anrollen, haben andere Verkehrsteilnehmer Platz zu machen. Das gilt aber nur bei Blaulicht und Martinshorn. Dieses "Wegerecht" dürfen Einsatzfahrzeuge nur in Anspruch nehmen, um Menschenleben zu retten, schwere Gesundheitsschäden abzuwenden oder Flüchtige zu verfolgen. Dafür erhalten die Fahrer ein spezielles Sicherheitstraining.