2017-10-05 17:27:11.0

Deutsche Bahn Bodycams für Sicherheitspersonal in weiteren Regionen

Nach den Bodycam-Erfahrungen am Kölner Hauptbahnhof will die Deutsche Bahn noch in diesem Jahr Sicherheitsmitarbeiter in weiteren Regionen mit den kleinen Kameras ausstatten.

Die Deutsche Bahn will noch in diesem Jahr Sicherheitsmitarbeiter in weiteren Regionen mit Bodycams ausstatten. Foto: Henning Kaiser, dpa