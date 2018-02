2018-02-14 13:32:17.0

Jan Böhmermann Böhmermanns "Schmähgedicht": Berufungsverhandlung am 27. Februar

Der Streit um Jan Böhmermanns Schmähgedicht geht weiter. Bereits seit Juli ist klar, dass Erdogan in Berufung gehen will. Die Verhandlung soll am 27. Februar in Hamburg stattfinden.