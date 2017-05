2017-05-17 12:33:13.0

Pippa Middleton Bräutigam, Location, Kate: Alles rund um Pippa Middletons Hochzeit

Pippa Middleton heiratet. Wen? Wann? Wo? Und wie teuer wird das? Hier alles zur Hochzeit von Pippa Middleton.

Die Hochzeit von Pippa Middleton naht. Am 20. Mai schreitet die wohl berühmteste Brautjungfer der Welt selbst zum Altar. Alle Hintergründe auf einen Blick.

Pippa Middletons großer Auftritt 2011

Es war im April 2011, als Pippa Middleton einen unvergesslichen Auftritt hinlegte. Bei der Hochzeit ihrer Schwester Kate und dem britischen Thronfolger Prinz William zog sie beinahe so viele Blicke auf sich wie die bezaubernde Braut. Der Grund: ihr figurschmeichelndes weißes Kleid. Das ließ Pippa Middletons Po plötzlich zum Gesprächsthema Nummer eins werden.

Dass sie in der Robe des Designers Alexander McQueen für so viel Aufregung sorgen würde, das hätte Pippa Middleton übrigens nie gedacht, wie sie später in mehreren Interviews betonte. Sie sei damals froh gewesen, dass das Kleid überhaupt gepasst hätte. "Rückblickend hat es ein bisschen zu gut gepasst", so Pippa Middleton scherzhaft.

Bilder: So romantisch war Kate und Williams Hochzeit Sechs Jahre ist es nun schon her, dass Prinz William und Kate sich das Ja-Wort in Westminster Abbey gegeben haben. Foto: dpa KERIM OKTEN

Der Bräutigam James Matthews

Pippa Middleton ist verlobt. Mit dieser Nachricht sorgte die heute 33-Jährige im Sommer 2016 für eine Überraschung. Bei einem Ausflug in einen britischen Nationalpark hatte der Hedgefond-Manager James Matthews um die Hand von Kates Schwester angehalten. Zuvor soll er ihren Vater ganz klassisch um Erlaubnis gefragt haben. Als Verlobungsring wählte James Matthews einen achteckigen Diamantring. Experten schätzen, dass das Prachtstück rund eine Viertelmillion Pfund gekostet haben dürfte.

Pippa Middletons zukünftiger Mann ist ein ehemaliger professioneller Rennfahrer, der später ins Investmentbanking einstieg und den Hedgefonds "Eden Rock Capital" gründete. Er ist 41 und damit acht Jahre älter als seine Braut.

Pippa Middletons Hochzeitslocation

Die Trauung von Pippa Middleton und James Matthews findet in der "St. Mark's Church" in der 300-Seelen-Gemeinde Englefield in der britischen Grafschaft Berkshire statt. Für die Feier danach geht es in das Haus der Middletons im zehn Kilometer entfernten Buckleberry. Der größte Teil der Party soll britischen Medienberichten zufolge im Garten stattfinden, wofür ein großes Zelt aufgebaut werden soll.

Die Hochzeitsgäste

Zu Pippa Middletons Hochzeit werden rund 150 Gäste erwartet. Darunter: Prinzessin Charlotte und Prinz George. Sie werden Blumenmädchen und "Page Boy" - der bringt traditionell die Ringe - bei der Hochzeit ihrer Tante. Auch Papa Prinz William und Mama Herzogin Kate dürfen natürlich nicht fehlen, Prinz Harry wurde ebenfalls als Hochzeitsgast bestätigt. Der soll auch seine Freundin Meghan Markle mitbringen dürfen - trotz der Regel "No ring, no bring!", die die Braut aufgestellt hat. Das heißt, dass geladene Gäste eigentlich nur ihre Partner mitnehmen dürfen, wenn sie verheiratet oder verlobt sind. Für Prinz Harry, 32, und die 35 Jahre alte Meghan Markle soll Pippa Middleton eine Ausnahme machen.

Was die Hochzeitsgäste ebenfalls beachten müssen: Die Braut besteht auf zwei Outfits - eins für die Trauung, ein zweites für die Party.

Thank you @lelarose for coming to the rescue The dress is dreamy #lindsgettingmarried #MOH @lindsayjillroth Ein Beitrag geteilt von Meghan Markle (@meghanmarkle) am 6. Aug 2016 um 13:51 Uhr

Pippa Middletons Brautkleid

Was wird Pippa Middleton zu ihrer Hochzeit tragen? Wird sie darin noch besser aussehen als 2011 als Brautjungfer? Gerüchten zufolge soll Victoria Beckham daran interessiert gewesen sein, Pippa Middletons Brautkleid zu entwerfen. Seit der Bekanntgabe der Verlobung ist allerdings auch Designer Giles Deacon öfter bei den Middletons gesehen worden. Er ist für seine ausgefallenen Kreationen in Kombination mit klassischen Schnitten bekannt.

Mit einer speziellen Diät und viel Sport soll sich Pippa Middleton jedenfalls schon seit Wochen auf ihren großen Auftritt vorbereiten. Sie wird also wohl in jedem Kleid eine gute Figur machen.

Und wie teuer wird das alles?

Die Hochzeit von Pippa Middleton und James Matthews soll britischen Medienberichten zufolge rund 250.000 Pfund kosten. 70.000 Pfund soll allein für das Catering veranschlagt sein. fla

