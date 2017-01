2017-01-02 20:27:00.0

Großbritannien Briten sorgen sich um die erkältete Queen

Queen Elizabeth II. ist erkältet und hat sich seit zwei Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Den Briten macht das Angst. Von Katrin Pribyl

Die Sorge hat sich in der ganzen Welt ausgebreitet: Königin Elizabeth II. kämpft seit Wochen mit einer schweren Erkältung, was die Boulevardmedien auf der Insel täglich aufs Neue spekulieren ließ, wie es um sie bestellt ist.

Eine erste Entwarnung folgte am Abend des Neujahrstags. Es gehe ihr besser, antwortete Prinzessin Anne am Rande eines Gottesdiensts auf die Frage nach dem Befinden ihrer Mutter. Die Tochter der Queen sagte es mit einem Lächeln und das britische Volk atmete erleichtert auf. So schlimm kann es also nicht sein. Oder?

Queen soll nach Erkältung wieder auf den Beinen sein

Immerhin ist die Monarchin seit rund zwei Wochen nicht mehr öffentlich aufgetreten. Am 9. Dezember wurde die 90-Jährige zuletzt fotografiert, wie die scharfsinnige Presse schreibt. Schon kurz vor Weihnachten hat es sie und ihren Mann, Prinz Philip, gesundheitlich erwischt.

Dass die Queen als formales Oberhaupt der anglikanischen Kirche in England den Gottesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag ausfallen lassen musste, wurde als beunruhigendes Zeichen gewertet. Der als robust geltende 95-jährige Prinz Philip hatte sich da bereits auskuriert. Zwar fehlte die Königin wegen der anhaltenden Erkältung auch noch bei der Messe am Neujahrstag. Sie sei aber auf den Beinen, nur als Vorsichtsmaßnahme bleibe sie im warmen Heim, hieß es beschwichtigend von einem Palastsprecher.

Auf Königin Elizabeth II. ist seit sechs Jahrzehnten Verlass

Im Grunde ist die Besorgnis der Bevölkerung auch nur so groß, weil auf Königin Elizabeth II. seit mehr als sechs Jahrzehnten Verlass ist. Pflichtbewusst im Dienste der Krone leistet sie lächelnd und unaufgeregt ihre Termine ab. Pausen kennt sie selbst im hohen Alter kaum: So nahm sie im vergangenen Jahr 332 öffentliche Verpflichtungen wahr und selbst ihr fünf Jahre älterer Mann war bei 219 Veranstaltungen.

Im Vergleich: Ihr 34-jähriger Enkel Prinz William kam 2016 nur auf 188 Termine, seine Frau, Herzogin Kate, sogar lediglich auf 140. Krank war die Königin in all den Jahrzehnten nur selten. Bekannt ist, dass sie sich im März 2013 eine Magen-Darm-Entzündung zuzog, immer wieder unter Rückenbeschwerden litt und an beiden Knien operiert wurde. Ansonsten Kleinigkeiten. Bis jetzt.

In Großbritannien geht eine fiese Grippe um

Doch ist es wirklich ungewöhnlich, dass eine 90-jährige Frau rund zwei Wochen für die Genesung einer schweren Erkältung braucht? Clare Gerada, ehemalige Vorsitzende des Verbands der Allgemeinärzte, meinte gegenüber Medien, dass auf der Insel eine besonders fiese Grippe herumgehe, die Menschen allen Alters treffe und die auszukurieren bis zu vier Wochen dauere.

„Wir beobachten diesen Winter, dass unglaublich viele Menschen sich einen Virus einfangen, der ernster ist als eine normale Erkältung – fast eine Art Bronchitis.“ Falls die Queen diesen habe, sei sie wahrscheinlich kaputt vom vielen Husten. Vielleicht beeinträchtigt dieser auch ihren Schlaf, was jeden Menschen erschöpfen würde. Ganz zu schweigen von einer 90-Jährigen.