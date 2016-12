2016-12-29 15:24:50.0

Anschlag in Berlin Bundesanwaltschaft: Angeblicher Amri-Kontaktmann ist wieder frei

Ein als Kontaktmann des mutmaßlichen Terroristen Anis Amri verdächtigter Tunesier ist wieder frei. Die Bundesanwaltschaft habe gegen den 40-Jährigen keinen Haftbefehl erwirkt.

Zehn Tage nach dem Berliner Terroranschlag gibt die Bundesanwaltschaft Einblick in den Stand der Ermittlungen. Der Verdacht gegen einen angeblichen Kontaktmann des mutmaßlichen Terroristen Amri erhärtet sich nicht.

Ein als Kontaktmann des mutmaßlichen Terroristen Anis Amri verdächtigter Tunesier ist wieder auf freiem Fuß. Die Bundesanwaltschaft habe gegen den 40-Jährigen keinen Haftbefehl erwirkt, teilte eine Sprecherin am Donnerstag in Karlsruhe mit. Ermittler hatten den Mann am Mittwoch in Berlin vorläufig festgenommen.

Ermittler halten IS-Bekennervideo in Fall Amri für authentisch

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche schätzen die Ermittler das von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) veröffentlichte Bekennervideo als echt ein. »Das Bekennervideo ist unseren Ermittlungen zufolge authentisch», sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe. Es zeige nach Einschätzung der Ermittler den terrorverdächtigen Amri.

Das IS-Sprachrohr Amak hatte vier Tage nach dem Anschlag, am 23. Dezember, ein Video veröffentlicht. Auf der knapp dreiminütigen Aufnahme schwört Amri dem Anführer der IS-Miliz, Abu Bakr al-Bagdadi, die Treue. Er richtet sich dabei an die «Kreuzzügler»: «Wir kommen zu Euch, um Euch zu schlachten, Ihr Schweine.» Es werde Rache für das Blut von Muslimen geben, das vergossen wurde. Dabei steht Amri offensichtlich auf einer Brücke. Hinter ihm ist ein Gewässer zu sehen. Die Aufnahme könnte in Deutschland aufgenommen sein. dpa/afp