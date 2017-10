2017-10-19 16:18:01.0

"Start Up!" Carsten Maschmeyer startet zweite Casting-Show für Gründer

Carsten Maschmeyer steigt noch tiefer in die Welt der Unternehmensgründer ein: Mit "Start Up!" hat er jetzt eine zweite Sendung, bei der gute Geschäftsideen gefragt sind.

Auf dem Fernsehbildschirm ist Carsten Maschmeyer derzeit bei Vox in der Unternehmensgründershow "Die Höhle der Löwen" zu sehen. Jetzt steht der 58-jährige Finanzunternehmer und Ehemann von Schauspielerin Veronica Ferres in Berlin zusätzlich für Sat.1 vor der Kamera, wie der Münchner Privatsender am Donnerstag mitteilte. Maschmeyer produziert dort die neue Show "Start Up!" - ein weiteres TV-Format rund um Unternehmensgründungen.

"Start Up!": Carsten Maschmeyer und zwei Experten in der Jury

35 Bewerber sollen dabei mit ihren Geschäftsideen vor einem Expertenteam punkten: Neben Carsten Maschmeyer gehört dazu Lea Lange, Betreiberin eines Kunst-Onlineshops und Klaus Schieble, Geschäftsführer aus der Maschmeyer Group. Zum Start der Dreharbeiten in dieser Woche haben die Kandidaten im historischen Hörsaal des tieranatomischen Theaters in Berlin bereits ihre Ideen präsentiert. In den kommenden Wochen müssen sie Carsten Maschmeyer und sein Team in unterschiedlichen Challlenges von ihren unternehmerischen Fähigkeiten überzeugen.

Wer die Showmaster am meisten mitreißt, gewinnt eine Million Investment und darf mit Carsten Maschmeyer zusammen eine Firma gründen. Unterstützung und Motivationshilfe bekommen die Kandidaten der Show von Matthew Mockridge, der als Student selbst ein erfolgreiches Event-Start-up gründete und heute weltweit als Berater für Start-ups tätig ist.

Wann "Start Up!" im TV zu sehen ist

"Start Up!" soll im Frühjahr 2018 zu sehen sein. Prodziert wird die Sendung von der Sony Pictures GmbH, die auch Maschmeyers Vox-Show "Die Höhle des Löwen" verantwortet. Ob Maschmeyer in der "Höhle des Löwen" im kommenden Jahr weiterhin zu sehen sein wird, ist noch unklar. dpa/AZ

