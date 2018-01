2018-01-26 16:00:00.0

Oscars 2018 Casey Affleck kommt nicht zu den Oscars 2018

Er gewann 2017 den Oscar als "Bester Schauspieler". Nun sollte Casey Affleck die goldene Statue der "besten Schauspielerin" 2018 verleihen - doch er sagt seine Laudatio ab.

Casey Affleck wird nicht bei der diesjährigen Oscar-Verleihung dabei sein. Der Preisträger hat seine geplante Laudatio bei der Verleihung des begehrten US-Filmpreises abgesagt. Affleck werde bei der Zeremonie am 4. März nicht den Oscar für die beste Schauspielerin verleihen, sagte seine Sprecherin am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Einen Grund nannte sie nicht. Die Ankündigung erfolgt aber, nachdem Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Affleck wieder Schlagzeilen machten.

Oscars 2018: Casey Affleck wegen sexueller Belästigung verklagt

Affleck war im Jahr 2010 von der Produzentin Amanda White und der Kamerafrau Magdalena Gorka wegen wiederholter sexueller Belästigung verklagt worden. Er soll seine beiden Arbeitskolleginnen während der Dreharbeiten zu dem Film "I'm Still Here" belästigt haben. Affleck, Bruder von Hollywood-Star Ben Affleck, hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Die Vorwürfe machten im vergangenen Jahr Schlagzeilen, kurz bevor der 42-Jährige den Oscar für seine Rolle in "Manchester by the Sea" erhielt. Erst Monate später begann die Affäre um Belästigungs- und Vergewaltigungsvorwürfe gegen den US-Produzenten Harvey Weinstein, die die breite #MeToo-Debatte ins Rollen brachte.

Der Fall Harvey Weinstein und seine Folgen 1 von 12 vorherige Seite nächste Seite

5. Oktober: Ein Artikel der New York Times bringt den Stein ins Rollen: Ashley Judd und weitere Schauspielerinnen werfen Weinstein darin sexuelle Belästigung vor. Weinsteins Anwalt spricht von Verleumdung, der Produzent wolle juristisch gegen das Blatt vorgehen.



8./9. Oktober: Sein eigenes Filmstudio, The Weinstein Company, habe den Hollywood-Mogul entlassen, erklären dessen Direktoren. Prominente wie Meryl Streep, Judi Dench und Hillary Clinton distanzieren sich - ebenso wie Weinsteins Ehefrau Georgina Chapman.



12. Oktober: Die Polizei in New York will bereits abgeschlossene Ermittlungen gegen Weinstein neu aufrollen.



14. Oktober: US-Medien berichten, die Oscar-Akademie habe Weinstein nach einer Dringlichkeitssitzung aus dem Verband ausgeschlossen.



15. Oktober: Scotland Yard in London ermittle wegen sexueller Übergriffe gegen den Produzenten, berichten Medien. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will ihm den Titel "Ritter der Ehrenlegion" entziehen, der Weinstein 2012 verliehen worden war.



16. Oktober: Mit dem Hashtag #MeToo haben sich bereits Zehntausende Frauen im Internet als Opfer sexueller Übergriffe zu erkennen gegeben - ausgelöst durch einen Tweet der Schauspielerin Alyssa Milano.



17. Oktober: Medien berichten, der Produzent sei als Verwaltungsrat der Weinstein Company zurückgetreten.



19. Oktober: Die Polizei in Los Angeles nimmt Ermittlungen auf. Das britische Filminstitut entzieht Weinstein die Ehrenmitgliedschaft.



30. Oktober: Der Verband der US-Filmproduzenten schließt Weinstein aus der Producers Guild of America aus.



7. November: Der Produzent soll private Sicherheitsfirmen engagiert haben, um Informationen über seine mutmaßlichen Opfer zu sammeln und weitere negative Artikel zu stoppen, berichtet das Magazin The New Yorker. Auch Journalisten seien ins Visier geraten.



10. November: Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles will ein Team von Sonderermittlern einsetzen, um Fälle von sexueller Belästigung in der Filmbranche aufzuklären. Zuvor waren Vorwürfe gegen weitere US-Stars laut geworden - darunter Dustin Hoffmann und Kevin Spacey, der Komiker Louis C.K. sowie der Regisseur James Toback.



12. November: Bei einem Protestmarsch in Hollywood demonstrieren Hunderte gegen sexuelle Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz.

Casey Affleck: Oscar-Akademie begrüße seine Entscheidung

Gemäß der Tradition verleiht der letztjährige "beste Schauspieler" im folgenden Jahr den Oscar für die "beste Schauspielerin" - und umgekehrt. Es hatte bereits Spekulationen über einen möglichen Verzicht Afflecks gegeben. Ein Sprecher der Oscar-Akademie sagte der AFP, die Institution begrüße "die Entscheidung, den Fokus auf der Show zu lassen und der großartigen Arbeit dieses Jahres". Zudem feiern die Oscars 2018 ein besonderes Jubiläum: Am 4. März werden in Los Angeles zum 90. Mal die goldenen Statuen verliehen. (afp/AZ)