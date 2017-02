2017-02-08 15:00:00.0

Playboy im März 2017 Christina Geiger nackt im Playboy: Worauf sie bei Männern steht

Bevor Skirennläuferin Christina Geiger bei der WM antritt, zeigt sie sich im Playboy vom März 2017 nackt von einer anderen Seite. Dabei verrät sie auch, was ihr an Männern gefällt.

Bei Wettkämpfen ist Skirennläuferin Christina Geiger sportlich und eingepackt in warme Kleidung unterwegs. Für den Playboy im März 2017 zeigt sie sich auf Fotos ganz anders: Sichtlich entspannt genießt sie nackt eine Wohlfühl-Oase voller Saunen und Pools im Salzburger Land.

Christina Geiger liegt auf den Bildern vor dem Kamin und lässt Wasser auf ihren trainierten Körper rieseln. Für ein Foto posiert sie dann aber doch mit Ski - so ganz abschalten vom Sport kann sie also nicht. Schließlich will die 27-Jährige am 18. Februar im Slalom bei der Ski-WM in St. Moritz überzeugen.

ANZEIGE

Christina Geiger nackt im Playboy - und bald bei der Ski-WM

Beim Shooting zeigt Christina Geiger selbstbewusst ihren ganzen Körper. Bei der Ski-WM kommt es für sie aber vor allem auf ein Körperteil an: ihr Knie. Das musste im Mai 2016 operiert werden und verursacht noch immer Schmerzen. Die Skirennläuferin sagt im Playboy-Interview aber darüber: "Bei den Rennen bin ich so fokussiert, dass ich den Schmerz komplett ausblenden kann - ich kann bloß nicht in dem Umfang trainieren wie die anderen Mädchen und muss leider öfter mal eine Pause einlegen."

Auf welchen männlichen Fahrer freut sie sich bei der Ski-WM am meisten? Christina Geiger betont, dass sie bereits einen Mann gefunden hat. Die Frage beantwortet sie dennoch: "Wenn ich jetzt einen nennen muss, dann wahrscheinlich den Norweger Aksel Lund Svindal. Der ist sehr erfolgreich, sympathisch und gut aussehend." Es würde sie auch nicht stören, wenn die anderen Sportler sie nackt auf Playboy-Fotos sehen würden.

Interview mit dem Playboy: Das gefällt Christina Geiger an Männern

Christina Geiger spricht mit dem Playboy auch darüber, was ihr an einem Mann gefällt. Er müsse auf jeden Fall sportlich sein, damit er mit ihr zusammen eine schöne Bergtour machen könne.

Außerdem ist ihr Traum-Mann ehrlich und zeigt Humor. Und er sollte Verständnis dafür haben, dass sie als Skirennläuferin oft unterwegs ist - so wie bei der WM, bei der sie nach dem Shooting für den Playboy wieder sportlich und warm angezogen unterwegs ist.

Weitere Motive exklusiv nur unter: http://www.playboy.de/stars/sport/christina-geiger. sge