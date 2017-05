  DSDS 2017: Diese Kandidaten haben es ins Finale geschafft  

2017-05-06 14:50:00.0

Die Kandidaten für das Finale von DSDS 2017 stehen fest. Wer ist Favorit, wer steht auf welche Songs? Die Kandidaten im Kurz-Porträt. Das Finale steigt am 6. Mai um 20.15 Uhr auf RTL.

DSDS-Finale 2017: Alphonso gilt als klarer Favorit

Der "Papa" von DSDS 2017 gilt als Favorit der diesjährigen Staffel. Sich selbst beschreibt er mit den Worten "calm, cool and collective". Und ruhig musste er auch bleiben - denn eigentlich war der jetzige Favorit bereits nach dem Recall draußen. RTL bemerkte seinen Fehler wohl und gab den Zuschauern die Gelegenheit, einen bereits augeschiedenen Kandidaten mit einer Wildcard auszustatten und in die Liveshows zu holen. Alphonso entschied diese Abstimmung mit 91 Prozent der Stimmen für sich.

Die Jury bei DSDS 2017 "Deutschland sucht den Superstar" geht mit dieser Jury in die 14. Staffel. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Alphonso durchlief bei der US-Armee eine GI-Laufbahn und wurde 1980 nach Bremen versetzt. Dort endete seine Dienstzeit, er lernte seine jetzige Frau kennen. Gemeinsam haben sie zwei Kinder. Zusammen mit seinem ersten Sohn gründete er das Duo "Father & Son", auf das unter anderem der Radiosender Bremen 4 aufmerksam geworden ist. Als Einzelkünstler hat er bereits an vielen Castings teilgenommen und will jetzt im Finale von DSDS endlich den Durchbruch schaffen.

Im Finale von DSDS 2017: Die Schlagersängerin Maria Vorskania

Das Herz von Maria Vorskania schlägt für Schlager. Seit sie zehn Jahre alt ist, macht die gebürtige Armenierin Musik. Auch heute schreibt und produziert sie noch eigene Songs zusammen mit ihrem Vater. Zu ihren Vorbildern zählen Helene Fischer, Michael Jackson und Whitney Houston.

Die 29-Jährige studiert in Würzburg im zehnten Semester Englisch und Deutsch auf Lehramt in der Mittelschule.

Privat lebt sie in einer WG mit zwei Frauen zusammen. Sie verbringt viel Zeit mit ihren Freunden und ihrer Familie und liebt es, zu tanzen.

Duygu Goenel gehört zu den besten DSDS-Kandidaten 2017

Immer dabei hat Duygu Goenel mattierendes Puder, ihr Handy und Lipgloss. Ihre Eltern stammen aus der Türkei. Derzeit wohnt sie in Duisburg und studiert Pädagogik der Kindheit und Familienbildung in Düsseldorf. Später will sie als Kinderanwältin den Kleinsten helfen.

Das ist DSDS

"Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) zählt zu den erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen.



Die letzte DSDS-Staffel 2016 sahen laut RTL im Schnitt 4,1 Millionen Zuschauer.



Die neue Staffel beginnt am 4. Januar 2017 mit den Castingshows.



Die Jury besteht aus Dieter Bohlen, Schlagerstar Michelle, Scooter-Sänger H.P. Baxxter und YouTube-Star Shirin David.

2014 war Duygu bereits im türkischen Fernsehen bei "The Voice of Turky" mit dabei. Einen Freund habe sie derzeit nicht, die Musikindustrie koste sie derzeit genug Nerven.

Alexander Jahnke unter den letzten vier bei DSDS 2017

Alexander hat keine Vorbilder und beschreibt sich selbst als "verträumten, abenteuerlustigen Spinner". Der 29-Jährige spielt seit er 14 ist Gitarre, Bass und Klavier. Mit 20 gründete er dann seine erste eigene Punkrock-Band. In seiner Freizeit schaut er am liebsten Disney-Filme (wegen der Musik) und sorgt bei der Jury vor allem wegen seiner Frisur für Diskussionsstoff.

Der DSDS-Finalist ist in Hannover geboren und wohnt derzeit in einem Vorort der Stadt. Zuletzt hat er als Sachbearbeiter in der Disposition in Delmenhorst gearbeitet. mst-

