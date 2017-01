2017-01-12 09:57:14.0

Deutschland sucht den Superstar 2017 DSDS 2017: Shirin David trotzt der Styling-Kritik

Shirin David ist das neue Gesicht von "Deutschland sucht den Superstar". Die Jurorin fällt vor allem durch ihre wechselnden Outfits auf. Das sorgt nicht nur für Bewunderung.

Shirin David ist mal blond, mal brünett, mal trägt sie einen Hut. Die 21-Jährige ist eine wahre Verwandlungskünstlerin. Bis zu eineinhalb Stunden braucht sie für einen Look, verriet Shirin David RTL. Bei "Deutschland sucht den Superstar", kurz DSDS, überrascht sie gerade Folge für Folge mit einem neuen Aussehen. Dort sitzt sie in der Jury, an der Seite von Produzent Dieter Bohlen, Sängerin Michelle und Musiker H.P. Baxxter, um die Kandidaten zu bewerten. Während die Zuschauer der Sendung Shirin Davids Aussehen bewerten.

Shirin David bei DSDS 2017 - Kritik auf Twitter

"Ist da auch #Gesicht unter der Schminke?", fragte ein User auf Twitter nach dem ersten Auftritt der 21-Jährigen bei DSDS 2017. Auch anderen Nutzern war Shirin David "zu künstlich", "zu sehr Barbie", "zu vollgespachtelt". Folge für Folge hagelt es nun Kritik für den Social Media Star. Allein auf Instagram verfolgen mehr als drei Millionen Menschen die Beiträge von Shirin David, auf Youtube hat sie knapp zwei Millionen Fans.

Bei #dsds erstmal den Schock des Lebens..Diese unnatürlichen Frauen sollen jetzt Vorbilder für Teenager sein #shirindavid #Perücken — about.leandra (@Leandra_Brand) 4. Januar 2017

Perücken & Schminke sollten keine Grundlage dafür sein,Menschen bezüglich Intelligenz und Qualifikation zu verurteilen. #shirindavid #DSDS — Anne Teekanne (@nrdstdtgrrl) 6. Januar 2017

Shirin David wäre nicht Shirin David, hätte sie darauf kein Antwort. "Man kann mich nicht in eine Schublade stecken. Im Endeffekt ist das mein Job. Ich unterhalte Leute und so lange die Leute etwas zum Reden haben und sich gut unterhalten fühlen, bin ich glücklich", sagte sie gegenüber RTL.

Und: Auf Instagram schrieb sie zu einem Foto von sich, das sie bei einem sexy Fotoshooting zeigt: "Bevor du sagst, ich sei "speziell" oder "zu viel", frage dich selbst, ob du "genug" bist."

Privat mag es DSDS-Jurorin Shirin David lässig

Privat bevorzugt Shirin David nach eigener Aussage übrigens einen eher lässigen Style: "Wenn die Leute mich auf der Straße treffen, werden sie mich definitiv nicht so sehen. Sie werden mich immer ungeschminkt und in Jogginghose, also ganz entspannt treffen."

"Deutschland sucht den Superstar" 2017, jeden Mittwoch und Samstag, um 20.15 Uhr bei RTL.

Snap RealShirinDavid Ein von Shirin David (@shirindavid) gepostetes Foto am 30. Nov 2016 um 20:31 Uhr

Cookie Lyon & Fran Drescher til I die Ein von Shirin David (@shirindavid) gepostetes Foto am 14. Okt 2016 um 13:02 Uhr

cute but psycho Ein von Shirin David (@shirindavid) gepostetes Foto am 23. Dez 2016 um 14:49 Uhr

Ein von Shirin David (@shirindavid) gepostetes Foto am 28. Nov 2016 um 11:49 Uhr

