2017-09-23 09:15:00.0

Folge 3 "Dance Dance Dance": Prince Damien weint nach perfektem Tanz

"Dance Dance Dance" 2017 erlebte in Folge 3 dank Prince Damien ihren tänzerischen Höhepunkt. Sie zeigte aber auch, wie körperliche Bewegung schaden oder sogar heilen kann.

Von wegen Tanzsendungen mit Promi-Beteiligung sind nur Geplänkel. Für "Dance Dance Dance" gingen die Teilnehmer total aus sich heraus oder über ihre Grenzen hinaus. Eine überwand Höhenangst und eine andere entdeckte ihre ganz spezielle Medizin. Ist Tanzen etwa eine Art Wunderheilmittel?

Tränen, überall Tränen! Ein halbes TV-Studio weinte plötzlich, die andere Hälfte wenigstens schrie. Vor Begeisterung! Über einen jungen Mann, dem gerade (s)eine perfekte Show gelungen war. Auch er weinte - vor Glück. "Ich bin einfach überwältigt, dass die Leute ...!" Etwa alle voll gaga sind?

Prince Damien, der in seinem Pass den Namen Prince tatsächlich trägt (vollständiger Name: Messiah Prince Sheridan Damien Ritzinger), erlebte in der dritten Show der RTL-Sendung "Dance Dance Dance" seine ganz persönliche Krönung. Der 26-Jährige tanzte ausgerechnet ein Musikvideo von Lady Gaga nach ("Applause"). Wie viele Männer gibt es wohl, die sich das trauen würden? Zumal in den Videos des Megastars "jede Pose Kunst" sei, wie Damiens Tanztrainerin im Einspielfilm belehrte. Ein zu hoher Anspruch für den jungen Adepten? Keineswegs! "Prince Gaga" zauberte vollkommenes Werk auf das Tanzparkett des TV-Studios in Köln-Ossendorf.

"Dance Dance Dance": Nie war die Höchstwertung verdienter

Nach irren Verrenkungen, ultraschnellen Bewegungen mit Händen und Füßen, - ach was, dem ganzen langen, schlaksigen Körper - und dies alles noch absolut synchron mit gleich einem ganzen Dutzend weiteren Tänzern, war die Bewertung der Jury nur noch folgerichtig. 10! 10! 10! Die Juroren Ruth Moschner, Cale Kalay und DJ BoBo vergaben die Höchstpunktzahl nie verdienter.

Lady Gaga und Helene Fischer: Das war Folge 3 von... Da musste der Zuschauer schon genauer hinsehen. Suzan Odonkor glich bei ihrer fulminanten Power-Nummer Helene Fischer beinahe bis aufs Haar. Foto: MG RTL D / Frank W. Hempel

Nörgler an den Tanzshows mit Promi-Beteiligung dürfen sich Damiens sehenswerte zwei Minuten gerne ansehen. Sie zeigen, wie viel Arbeit tatsächlich in nur einem Auftritt steckt. Und die sogar weit über die eigenen körperlichen Grenzen hinausgehen kann. Bestes Beispiel dafür: Marc Eggers. Der ehemalige Deutsche Meister im Breakdance (mit der Gruppe) ist eigentlich ein Baum von einem Kerl.

Er wirkt mit seinem nunmehr 30 Jahren körperlich fit. Die Generalprobe für seinen Auftritt zu "It's Like That" (Run D.M.C. vs. Jason Nevins) musste er allerdings abbrechen. Grund: die totale Erschöpfung! Erst nachdem er sich auf einem Parkplatz übergab, ging es ihm wieder besser. In einem Einspielfilm war die unappetitliche Szene zu sehen.

Tanzen als Therapie bei "Dance Dance Dance"

"Nach jedem Tanztraining schmerzen alle Muskeln", bestätigte auch Christine Neubauer die geforderten Anstrengungen. "Aber ich bin auch immer sehr glücklich", so die Schauspielerin. Wie es scheint, hat die 55-Jährige mit ihrer Teilnahme bei "Dance Dance Dance" ihre persönliche Therapie für sich gefunden.

Erst im Juli dieses Jahres machte Neubauer bekannt, dass sie an der Autoimmunkrankheit Morbus Bechterew erkrankt sei. Gegen die unheilbare Verknöcherung der Wirbelsäule helfe vor allem Bewegung, erklärte die Schauspielerin. Neubauer: "Ich bin durch das Tanztraining mehr als 50 Prozent beweglicher als zuvor."

Sie werde das Tanzen ganz sicher weiter fortsetzen - wenn auch privat, versprach die einst als "Vollweib" verehrte Quotengarantin der leichten TV-Unterhaltung ("Die Landärztin"). Noch aber bleibt sie im Wettkampfmodus. Mit Partner Gedeon Burkhard ist die Schauspielerin eine Runde weiter. Ausgeschieden hingegen sind die Turner Andreas Bretschneider und Marcel Nguyen. teleschau

