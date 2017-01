2017-01-27 09:30:12.0

Foto Daniela Katzenberger: So süß war sie mit 13 Jahren

Daniela Katzenberger lässt ihre Fans an ihrer Kindheit teilhaben und postet auf Facebook ein Foto von sich mit 13 Jahren.

In den sozialen Medien kursiert bereits seit Längerem der Trend, am "Throwback Thursday" teilzunehmen, also donnerstags eine fotografische Reise in die Vergangenheit zu machen. Offenbar hat sich nun auch Daniela Katzenberger daran beteiligt. Aber nichts da, "sweet 16" - die Katze, wie Fans sie liebevoll nennen, war schon mit 13 Jahren zuckersüß - wie dieses Foto zeigt.

Kinderfoto von Daniela Katzenberger: Fans gefällt das Bild

"13 Jahre alt und mitten in der Pubertät. Hauptsache das Planschbecken ist rosa", kommentiert Daniela Katzenberger ihr Foto. Dort sitzt die heute 30-Jährige inmitten vieler Blütenblätter in einem rosa Planschbecken. Sie trägt einen bunten Bikini und eine Blüte im Haar. Auch in den Kommentaren findet sie Zuspruch für das Foto.

"Fesch warst du immer schon", kommentiert eine Nutzerin. Eine andere meint: "Und auch hier wieder der Beweis, dass deine Lippen natur sind... Nichts mit Botox". Daniela Katzenberger stimmt ihr zu: "Sag ich doch! Und trotzdem kann ich machen was ich will, ich werde ja doch deswegen angefeindet." Bislang jedoch kommen die Kritiker unter den 200 Kommentaren kaum zu Wort, so sehr schwärmen die Fans von dieser süßen Kindheitserinnerung.

Daniela Katzenberger als Frau und Mutter

Dass Daniela Katzenberger so viel von sich und ihrem Leben preisgibt, dürfte für sie schon beinahe normal sein. In den vergangenen Jahren war zunächst die Eröffnung ihres Cafés auf Mallorca und schließlich sogar ihre Hochzeit mit Lucas Cordalis, Sohn von Sänger Costa Cordalis, im Fernsehen zu sehen gewesen.

Die Zuschauer konnten Folge um Folge bei den Hochzeitsvorbereitungen mitfiebern und am Ende die Hochzeitsfeier live im Fernsehen verfolgen. Seitdem ist die Katze regelmäßig zu sehen - ob nun mit Tochter Sophia beim ersten Baden oder beim Weihnachtsfest mit ihrer Familie. AZ