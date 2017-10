2017-10-17 16:24:00.0

"Gedruckte Doku-Soap" Daniela Katzenberger bringt ein eigenes Magazin heraus

Daniela Katzenberger hat Doku-Soaps und Bücher, eine eigene App - ein Magazin hat ihr offenbar noch gefehlt. Am Mittwoch erscheint es im Handel, die Fortsetzung ist noch ungewiss.

Das Blättchen heißt schlicht "Daniela Katzenberger", und es wird sich vor allem um das Privat- und Berufsleben der so genannten Kultblondine drehen. Einblicke in ihr Privatleben und die Inszenierung als "Tussi" gehören seit Jahren zu Katzenbergers Geschäftsmodell: Hochzeitsfieber bis Babyglück mit ihrem Lebensgefährten Lucas Coradlis brachte sie bei RTL ins Fernsehen. Um Liebesglück und Muttergefühle geht es auch in ihren Büchern, die Titel tragen wie "Katze küsst Kater" oder "Eine Tussi wird Mama". Da scheint es nur logisch, dass sie die Geschichten aus ihrem Kosmos nun auch in Magazin-Form unters Volk bringen will.

Daniela Katzenberger: Erstes Heft umfasst 84 Seiten

Als "erste gedruckte Doku-Soap" wird die erste Ausgabe des Katzenberger-Magazins angekündigt. Das erste Heft erscheint in einer Auflage von rund 100.000 Expemplaren, wird in Raststatt gedruckt und umfasst 84 Seiten. Darin erzählt Katzenberger unter anderem von ihrem Weg "von der Außenseiterin zur TV-Kultblondine" und plaudert über ihre Liebe zu Lucas Cordalis, Sohn des Schlagersängers Costa Cordalis und Vater ihrer Tochter.

ANZEIGE

Außerdem berichtet die "Katze" darin über die Welt der Promis und gibt Tipps rund um Themen wie Schönheit, Fitness, Ernährung, Mode, Kinder oder Familie, teilte die Bauer Media Group mit. "Mein Magazin das erste Mal in den Händen zu halten, war fast wie eine Geburt - nur ohne Schmerzen und dass du vorher schon weißt, wie es aussieht", sagte die 31-Jährige.

Ob der ersten Ausgabe weitere folgen, ist noch nicht sicher. "Zunächst bringen wir eine Ausgabe des Magazins auf den Markt", sagte eine Sprecherin der Bauer Media Group. Ob daraus mehr werde, hänge von der Resonanz der Leserinnen und Leser ab. dpa/AZ

Lesen Sie auch: Daniela Katzenbergers neue Show: "Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis"