2017-05-25 19:54:00.0

GNTM 2017 Das bietet heute das Finale von "Germany's Next Topmodel"

Heute Abend läuft das Finale von "Germany's Next Topmodel" bei ProSieben. Kann Heidi Klum nach ihrer Verletzung auftreten? Was ist dieses Jahr anders? Die Vorschau.

Das große Finale von Germany's Next Topmodel steht heute Abend am Donnerstag, 25. Mai, an. Seit Wochen haben sich die vier Finalistinnen in Shootings und Catwalks gegenüber ihren Konkurrentinnen durchgesetzt und die Jury überzeugt. Um 20.15 Uhr stehen sie vor der Kamera. Eine von ihnen wird Germany's Next Topmodel 2017.

Ein ganz anderes Thema dominiert das Geschehen im Vorfeld der großen Show: Wird Heidi Klum am Donnerstagabend mit dabei sein können? Anfang der Woche musste die Jurorin im Krankenhaus untersucht werden, die Ärzte diagnostizierten ihr einen Muskelfaserriss. Eigentlich wollte sie zusammen mit ihren Juroren-Kollegen einen Auftritt hinlegen. Seit Wochen trainierten sie dafür mit einem Choreographen. (Alle Entwicklungen lesen Sie im News-Blog)

Angeblich wollte Heidi sogar singen. Ob aus dem Auftritt noch etwas wird, bleibt abzuwarten.

GNTM-Finale: Das sind die Kandidatinnen im Finale

Während der Werbepausen des Finales liefert GNTM auf der offiziellen Facebook-Seite in Livestreams exklusive Backstage-Einblicke und zeigt, wie es den Kandidatinnen geht. Den ganzen Tag gibt es bereits auf Instagram Bildmaterial über die Vorbereitung des Finales.

Die Proben laufen......noch 6 Stunden!! #gntmfinale Ein Beitrag geteilt von Germany's next Topmodel (@germanysnexttopmodel) am 25. Mai 2017 um 5:30 Uhr

Das sind die Finalistinnen:

Leticia ist 1998 geboren und wohnt in Ingolstadt. Die Schülerin gibt in ihrem Steckbrief "Essen" als Hobby an.

Ein Leben vor der Kamera: Topmodel Heidi Klum Entdeckt wird die 19-jährige Heidi Klum bei dem Model-Wettbewerb „Model ´92“, moderiert von Thomas Gottschalk. Nach dem Abitur zieht in die USA. Foto: dpa (Archivbild)

Céline ist ebenfalls 1998 geboren, wohnt in Koblenz und geht noch zur Schule. Zu ihren Hobbys gehören der Handballverein und der regelmäßige Gang ins Fitnessstudio.

Romina gehört mit ihren 21 Jahren zu den Älteren unter den Kandidaten. Sie wohnt in Hambrücken, arbeitet in Modeläden und geht in ihrer Freizeit gerne ins Fitnessstudio und in die Sauna.

Serlina, 1994 geboren, geht als einzige Blondine in das Finale. Sie wohnt wie auch Céline aus Koblenz, studiert aber bereits und geht in ihrer Freizeit gerne auf Festivals und Reisen oder hört Elektro Musik. (ausführlichere Porträts lesen Sie hier)

Ehemalige und aktuelle Juroren bei GNTM 1 von 16 vorherige Seite nächste Seite

Heidi Klum: Die Powerfrau ist von einem gefragten Model zu einer international erfolgreichen Geschäftsfrau aufgestiegen. Was sie anpackt, scheint zum Erfolg zu werden.

Thomas Hayo: Ein wichtiger Punkt im Steckbrief von Thomas Hayo ist definitiv der Job als Juror in der Model-Castingshow "Germany’s Next Topmodel". Der Saarländer hat aber noch mehr zu bieten.

Michael Michalsky: Der Berliner Designer ist der "Neue" bei GNTM 2016. Und er bringt schon Erfahrung mit. 2012 hatte Michalsky in der Finalsendung der Casting-Show "Das perfekte Model" einen Auftritt als Gastjuror.

Wolfgang Joop: Zum ersten Mal war in der neunten Staffel (2014) auch der Stardesigner Juror bei GNTM. Er gilt zusammen mit Karl Lagerfeld und Jil Sander als erfolgreichster Deutscher in der Modebranche. Der Potsdamer hatte bereits 1978 seinen Durchbruch.

Enrique Badulescu: Der 51-jährige Enrique Badulescu wurde als Sohn eines Fotografen geboren und studierte nach seinem Abitur Fotografie in München. Der gebürtige Mexikaner durfte sein Können schon einige Male unter Beweis stellen.

Enrique Badulescu: Fotostrecken und Covershoots für die Modebibel „Vogue“, aber auch für die „ELLE“ und die „Marie Claire“ gehörten dazu. Durch seine kreativen Ideen und sein fachliches Können überzeugte Enrique nicht nur Designer und Redakteure, sondern auch die Produzenten von "Germany's Next Topmodel".

Thomas Rath: Von 2010 bis 2012 war er Mitglied in der Jury der sechsten und siebten Staffel von Germany's Next Topmodel. Seit 2010 hat Rath sein eigenes Modelabel und sein Modebuch "Der Fashion Rath für die Frau" herausgebracht.

Qualid "Q" Ladraa: Qualid Ladraa, der von den meisten einfach nur Q genannt wird, arbeitete als Marketing Director für die Marke Ed Hardy bevor in der fünften Staffel zu Heidis Jury stieß. Der Bonner war direkter Berater von Star-Designer Christian Audigier.

Kristian Schuller: Der Modefotograf wurde 1970 in Rumänien geboren und ist bekannt für seine groß inszenierten und farbgewaltigen Fotografien. 2010 war Kristian Schuller GNTM Juror in der fünften Staffel von Heidi Klums Show.

Rolf Scheider: Bekannt wurde der deutsche Kosmetiker als Jury-Mitglied von GNTM Staffel drei und vier, wo er die Nachfolge von Bruce Darnell antrat. Der homosexuelle Kölner ist auch als Casting Director und Entertainer gefragt.

Boris Entrup: Der Beauty-Experte und Make-up Artist saß in der zweiten Staffel von GNTM mit in der Jury. Der 35-Jährige ist außerdem durch die Partnerschaft Mit Maybelline Jade noch regelmäßig nach der jeweiligen Topmodel-Episode mit Make-up Tipps, die er an Heidis Mädchen vorführt, zu sehen.

Bruce Darnell: Der amerikanische Choreograph wurde 1957 in Colorado geboren. 2006 bis 2008 war er Juror bei Germany's Next Topmodel, später saß er in den Jurys von "Das Supertalent" und "Deutschland sucht den Superstar".

Peyman Amin: Der deutsche Booker und Modelagent wurde 1971 in Teheran geboren. Er wurde 2006 als Juror von Germany’s Next Topmodel bekannt und saß bis zur vierten Staffel in der Jury.

Armin Morbach: Als Visagist saß der Hamburger in der ersten Staffel mit in der Jury. Außerdem ist er als Fotograf auf die Gebiete Fashion, Portrait, Editorial, Celebrities, Beauty und Fine Art spezialisiert.

Finale "Germany's Next Topmodel": Nebenpreise werden verliehen

Auftreten werden beim Finale von GNTM Helene Fischer, Beth Dito und Robin Schulz.

Nicht nur die Finalistinnen können beim Finale ausgezeichnet werden. Zum ersten Mal werden unter den Mädchen Awards verliehen. Die Kategorien: "Best Shooting Performance", "Best Walk Performance" und "Größte Personality". Wie diese Awards vergeben werden, hat ProSieben bislang offen gelassen.

Neu ist dieses Jahr auch der All-Star-Walk. Nicht nur die Top Ten oder die Top-20 werden also auftreten, sondern die Publikums-Lieblinge aus der gesamten Staffel. Mädchen, die bereits ganz zu Beginn rausgeflogen sind, können demnach noch im Finale mit von der Partie sein. AZ

„Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ – Das Finale, am Donnerstag, 25. Mai 2017, um 20.15 Uhr, auf ProSieben.

Detaillierte Informationen zu den Übertragunsvarianten: GNTM 2017: Finale live im Stream und TV

