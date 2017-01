2017-01-13 13:43:26.0

RTL Das ist ​"It takes 2"-Moderatorin Julia Krüger

Sie ist die Moderatorin von "It takes 2" bei RTL: Julia Krüger, bekannt von joiz, führt gemeinsam mit Daniel Hartwich durch die neue RTL-Gesangsshow.

​Julia Krüger - bei Facebook präsentiert sie sich als julia.joiz - ist die Moderatorin der neuen RTL-Musikshow It takes 2. Dort führt sie gemeinsam mit Daniel Hartwich durch die Sendung.

"It takes 2" mit Julia Krüger als Moderatorin

Julia Krüger wurde am 28. Oktober 1990 in Dingelstädt in Thüringen geboren. Nach dem Abitur 2009 studierte sie "Media Acting & Rhetorik" in Hamburg, schloss das Studium mit dem Bachelor ab.



Ab 2010 absolvierte Julia Krüger Moderationscoaching und nahm zudem Schauspielunterricht, berichtet Sender RTL. Von 2013 bis 2015 gehörte Julia Krüger zum Moderatorenteam des Senders joiz. Dort moderierte sie vor allem das Nachrichtenmagazin "NOIZ" und auch die Sendungen "Check In" und "Live & Direkt". Außerdem moderierte Julia Krüger die Filmrubrik "CUT".

ANZEIGE

Den nächsten Schritt machte die Thüringer 2015, wo sie ab Oktober bei RTL II das Magazins "KLUB" bei RTL II moderierte. Daneben führte sie durch die Sendung "Weekly Wahnsinn" auf dem Livestream-Kanal Rocket Beans TV und ab Frühsommer 2016 durch die Sendung Hype - Das Selfie-Magazin bei Joiz.

Julia Krüger: Freund in Friedrichshein, Fans bei Instagram und Snapchat

Und nun also Abendshow zur Primetime: Ab Januar 2017 ist Julia Krüger bei RTL als Moderatorin zu sehen. Zusammen mit Daniel Hartwich - längst eine Größe im Moderationsgeschäft bei RTL - führt sie durch die neue Musikshow "It takes 2, in der Promis wie Dave Davis und Isabel Edvardsson ihr Gesangstalent zeigen.

"Ich bin Moderatorin aus Leidenschaft. Egal ob für TV, Web oder auf der Bühne", sagt die 28-Jährige, die jetzt in Berlin wohnt, auf ihrer Webseite über sich selbst. Viel mehr ist über sie nicht zu erfahren. Dass sie mit ihrem Freund in Friedrichshain lebt, hat die B.Z. einmal berichtet. Und dass sie ansonsten sehr ihre Privatsphäre schätzte. „Ich würde kein Kamerateam bei mir zu Hause reinlassen. Das geht keinen was an“, zitierte das Blatt Julia Krüger.

Was auch nicht unbedingt nötig ist. Wer etwas über Julia Krüger privat erfahren will, muss ihr einfach auf Snapchat, Instagram, oder Twitter folgen. (AZ)