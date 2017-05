2017-05-28 11:42:00.0

DFB-Pokalfinale Das sagt Helene Fischer zu den Pfiffen beim Pokalfinale

Helene Fischer sollte das Publikum in der Halbzeitpause des DFB-Pokalfinales unterhalten, doch nach ihrem Auftritt gab es lautstarke Pfiffe. Das sagt die Sängerin dazu.

Das hatte sie sich wohl anders vorgestellt: Helene Fischers Auftritt beim DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion kam bei einigen Fußballfans nicht ganz so gut an. Die Sängerin wurde nach ihrer Halbzeitshow vom Publikum lautstark ausgepfiffen. In einem anschließenden Interview mit der ARD gab sie sich dennoch souverän. Viele Frankfurter hätten gedacht, sie sei Fan von von Borussia Dortmund. Doch Fischer beteuerte: "Ich habe beiden Mannschaften die Daumen gedrückt."

Pfiffe gegen Helene Fischer beim Pokalfinale wohl geplant

Wie ein Facebook-Post zeigt, war das Pfeifkonzert der Frankfurter Fans wohl geplant. Einige Kneipen wollten sogar Freibier spendieren, wenn die Eintracht-Anhänger es schafften, Fischer zu übertönen.

FRANKFURT FANS PLANEN PFEIFFKONZERT GEGEN HELENE FISCHER Dass Schlagerstar Helene Fischer, bekennende Dortmunder Anhä... Posted by Traditionsvereine on Samstag, 27. Mai 2017

Auch Bobic nicht begeistert von Helene Fischers Auftritt beim Pokalfinale

Auch Eintracht Frankfurts Sportdirektor Fredi Bobic hat den Auftritt scharf kritisiert. "Das hat beim Pokalfinale nichts zu suchen", sagte der Eintracht-Sportvorstand nach der 1:2-Niederlage der Hessen im Duell der Bundesligisten. Warum? "Weil wir Fußball spielen und die wahren Fans des Fußballs haben in der Halbzeitpause keine Lust darauf." AZ, dpa