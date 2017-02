2017-02-04 19:03:33.0

DSDS 2017 Das sind die DSDS-Kandidaten heute

Pia Panic ist eine Drag Queen und Jonas Lehmann hat schon ein Video mit Jurymitglied H.P. Baxxter gedreht. Verschafft ihm das einen Vorteil beim DSDS-Casting auf RTL am Samstag?

Die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gibt Gas. Am Samstag, 04. Februar 2017, steht schon die neunte DSDS-Folge an. Wie immer mit dabei: Neue Kandidaten. Einer von ihnen ist Jonas Lehmann, 28 Jahre alt, aus Durbach (Baden-Württemberg). Der Sport- und Gesundheitstrainer trifft beim Casting auf einen alten Bekannten. Mit Juror H.P. Baxxter hat er einmal ein Musikvideo gedreht.

DSDS: Welchen Spruch erlaubt sich Dieter Bohlen?

Ob sich Baxxter an ihn erinnern wird? "Es kann sein, dass H.P. sagt: Ja, den Jungen kenne ich doch irgendwo her“, sagte der 28-Jährige gegenüber RTL. Die Jury überzeugen will er mit dem Song "Hit The Road Jack" von Ray Charles, allerdings in seiner ganz eigenen Version. Denn Lehmann hat einen Musikstil erfunden: "Srap", eine Mischung aus Soul und Rap.

Die Jury bei DSDS 2017 "Deutschland sucht den Superstar" geht mit dieser Jury in die 14. Staffel. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Beim Casting hat sich auch Pia Panic für einen Klassiker entschieden: "Unbreak My Heart" von Toni Braxton. Die 26-jährige Berlinerin ist keine Unbekannte bei DSDS. Schon vor zwei Jahren hat sie es bis in den Recall geschafft. Sie selbst beschreibt sich als "bunten Vogel". Kein Wunder Pia Panic ist eigentlich ein Mann und heißt Manuel. Für besondere Anlässe verwandelt sie sich aber in eine Frau: "Drag Queen ist für mich die Kunst, extreme Formen der Frau darzustellen", sagte sie RTL.

Die Kandidaten beim DSDS-Casting am Samstag

Neben Lehmann und Panic treten bei DSDS an diesem Samstag folgende Kandidaten auf:

Naomi Touza | 18 Jahre, aus Rastatt | Beruf: Schülerin | Song: „If I Ain't Got You” von Alicia Keys | Juryjoker: Dieter Bohlen

Christina Gitschtaler | 30 Jahre, aus Forsbach | Beruf: Auf dem Wege in die Selbstständigkeit | Song: „Golden Eye“ von Tina Turner | Juryjoker: Dieter Bohlen

Dominic Fischer | 28 Jahre, aus Aschaffenburg | Beruf: Eventmanager | Song: „Relight My Fire” von Take That | Juryjoker: Shirin David

Dominique Neumann | 25 Jahre, aus Hannover | Song: „Diamonds“ von Rihanna | Juryjoker: Shirin David

Giuseppe Riggio | 22 Jahre, aus Wiesbaden | Beruf: Speditionskaufmann | Song: „Was immer du willst“ von Marlon | Juryjoker: Shirin David

Pia Walendsius | 22 Jahre, aus Gießen | Beruf: Kosmetikerin | Song: „Footprints In The Sand” von Leona Lewis | Juryjoker: Shirin David

Madina Rassuli | 18 Jahre, aus Offenbach | Beruf: Schülerin | Song: „Rise Like A Phoenix” von Conchita Wurst | Juryjoker: Dieter Bohlen

Melanie Schalk | 40 Jahre, aus Datteln | Beruf: Masseurin | Song: „Paris“ von Michelle | Juryjoker: Dieter Bohlen

Guillermo Sánchez Cordero | 31 Jahre, aus Zeil am Main | Song: „Ein Stern (... der deinen Namen trägt)“ von DJ Ötzi & Nik P. | Juryjoker: H.P. Baxxter

Kimiya Zare |16 Jahre, aus Nordhorn | Beruf: Schülerin | Song: „Can't Help Falling In Love” von Elvis Presley | Juryjoker: H.P. Baxxter