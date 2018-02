2018-02-10 19:30:00.0

Lottozahlen Das sind die Lottozahlen am Samstag, 10. Februar 2018

Beim Lotto am Samstag warten sieben Millionen Euro auf einen glücklichen Gewinner. Der Jackpot erhöhte sich, weil beim Lotto am Mittwoch kein Spieler die richtigen Lottozahlen hatte.

Lotto am Samstag könnte einen Lottospieler heute Abend zum mehrfachen Millionär machen. Weil bei der Ziehung am Mittwoch kein Tipper alle richtigen Lottozahlen hatte, erhöhte sich der Lotto-Jackpot von vier auf sieben Millionen Euro. Um den Millionengewinn einzustreichen, benötigt es eine große Portion Glück. Schließlich gilt es, auf sechs Richtige plus Superzahl zu tippen.

Die Chance auf den Hauptgewinn ist minimal. Statistisch gesehen liegt die Gewinnchance bei Lotto 6 aus 49 gerade einmal bei 1:140 Millionen. Das ist wirklich gering. Da ist es realistischer, von einem Blitz getroffen zu werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt 1:20 Millionen. Trotzdem spielen Woche für Woche Millionen Menschen in Deutschland Lotto und träumen vom großen Geld.

Bei der Ziehung vom 7. Februar 2018 konnten sich vier Spieler zumindest über jeweils 200.000 Euro freuen. Sie hatte sechs Zahlen ohne Superzahl richtig angekreuzt.

Hier finden Sie die Lottozahlen vom Samstag und die kompletten Lottoquoten:

Lottozahlen vom Samstag, 10. Februar 2018

Lottozahlen: 27, 41, 45, 20, 17, 35

Superzahl: 8

Spiel 77: 5, 9, 2, 7, 0, 5, 5

Super 6: 8, 5, 9, 5, 9, 2

(Alle Angaben immer ohne Gewähr)

Lottoquoten zu den aktuellen Zahlen

Das sind die aktuellen Lottoquoten vom Mittwoch:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 0 x unbesetzt 2 6 Richtige 4 x 203.571,90 € 3 5 Richtige + SZ 39 x 10.439,50 € 4 5 Richtige 342 x 3.571,40 € 5 4 Richtige + SZ 2151 x 189,20 € 6 4 Richtige 16055 x 50,70 € 7 3 Richtige + SZ 42462 x 19,10 € 8 3 Richtige 329588 x 11,10 € 9 2 Richtige + SZ 312553 x 5,00 €

Lotto 6 aus 49: So setzen Sie auf die Lottozahlen

Machen Sie das Kreuz am rechten Fleck: Beim Lotto am Mittwoch und Samstag geht es darum, sechs aus 49 Zahlen richtig anzukreuzen. Um den Jackpot zu knacken, müssen Tipper nicht nur bei den Zahlen von 1 bis 49 richtig liegen. Auf dem Schein muss ebenfalls die Superzahl passen. Bei der Superzahl handet es sich um die letzte Ziffer der Spielscheinnummer.

Zu den Lotto-Gebühren: Jeder Tipp auf sechs Zahlen kostet einen Euro plus Bearbeitungsgebühr. Obendrein gibt es Zusatzlotterien: Die Kosten liegen hier bei 2,50 Euro für Spiel 77 und bei 1,25 Euro für Super 6. (AZ)