2018-01-31 20:58:00.0

Lotto am Mittwoch Das sind die Lottozahlen heute, 31. Januar 2018

Beim Lotto am Mittwoch sind die Lottozahlen heute, 31. Januar 2018, bis zu acht Millionen wert. Die Zahlen der aktuellen Ziehung erfahren Sie hier - auch für Spiel 77 und Super 6.

Für die richtigen Lottozahlen heute am Mittwoch, 31. Januar 2018, liegen acht Millionen Euro im Jackpot. Ein Betrag, der viele Wünsche wahr werden lassen kann. Und doch überragt derzeit ein anderes Gewinnspiel alles: Beim Eurojackpot, einer europaweiten Lotterie, liegen derzeit ganze 90 Millionen Euro im Jackpot.

Doch zurück zu Lotto am Mittwoch: Die Ziehung der Lottozahlen fand am Abend statt. Jetzt stellt sich die Frage: Wird der Jackpot zum zweiten Mal in diesem Jahr geknackt? Zuletzt hatte ein Spieler Mitte des Monats auf sechs richtige Lottozahlen plus Superzahl gesetzt und etwa 16 Millionen Euro abgeräumt.

ANZEIGE

Die Lottozahlen vom Mittwoch erfahre Sie hier - natürlich wie gewohnt inklusive der Gewinnzahlen von Spiel 77 und Super 6.

Was würden Sie als erstes mit dem Jackpot machen? Ein Haus bauen.

Ein teures Auto kaufen.

Spenden.

Das Geld sparen.

Eine (Welt)Reise.

Etwas anderes.

Abstimmen

Lottozahlen heute, 31. Januar 2018

Lottozahlen: 3 - 6 - 8 - 26 - 29 - 38

Superzahl: 8

Spiel 77: 0 0 8 4 0 9 3

Super 6: 6 1 6 7 4 3

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto am Mittwoch: Chance auf Lottozahlen gering

Bei aller Freude am Spiel sollten Teilnehmer beachten, dass die Chance auf den Höchstgewinn äußerst gering ist. Die Wahrscheinlichkeit, auf sechs richtige Lottozahlen plus Superzahl zu tippen, liegt bei gerade einmal 1 zu 140 Millionen (in Zahlen: 140.000.000).

Außerdem besteht bei Glücksspielen wie Lotto 6 aus 49 die Gefahr einer Spielsucht. Sollten Sie bei sich oder anderen Anzeichen einer solchen Spielsucht erkennen, wenden Sie sich beispielsweise an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA).

Übrigens: Nach der Ziehung beim Mittwochslotto müssen sich Interessierte noch ein wenig gedulden. Die Gewinnquoten werden stets am Donnerstagmorgen bekanntgegeben. Sie zeigen, ob der Jackpot geknackt wurde. Sobald die Quoten bekannt sind, finden Sie diese auch in diesem Artikel. (AZ)