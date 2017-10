2017-10-07 19:45:00.0

Lotto am Samstag Das sind die Lottozahlen heute, 7. Oktober

Die Lottozahlen vom Samstag, 7. Oktober 2017, sind gezogen. Hat jemand heute die rund acht Millionen Euro gewonnen? Die Zahlen.

Die Lottozahlen heute am 7. Oktober 2017 sind rund 8 Millionen Euro wert. Auf diese Summe ist der Jackpot angestiegen, nachdem zuletzt kein Spieler die richtigen Gewinnzahlen getippt hatte (hier finden Sie die Quoten vom Lotto am Mittwoch). Tippt auch heute niemand sechs Richtige samt Superzahl, wandert noch mehr Geld in den Jackpot.

Eines sollte Tippern aber klar sein: Die Wahrscheinlichkeit, den Lottojackpot zu knacken, ist äußerst gering. Die Chance liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen.

Welche Lottozahlen heute beim Lotto am Samstag gefragt sind, erfahren Sie hier - so auch die Zahlen für die Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6. Die Lottoquoten werden am Montag bekannt gegeben.

Und hier sind die Gewinnzahlen:

Lottozahlen, 7. Oktober 2017

Lottozahlen: 11 - 20 - 21 - 24 - 30 - 49

Superzahl: 6

Spiel 77: 1 - 4 - 1 - 2 - 6 - 8 - 1

Super 6: 6 - 3 - 8 - 2 - 4 - 2

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto heute live im Stream und TV

Wer die Lottoziehung live sehen möchte, wird online auf lotto.de fündig. Dort wird ein Live-Stream gezeigt. Die Bekanntgabe der Gewinnzahlen im TV erfolgt kurz vor 20 Uhr im Ersten. Franziska Reichenbacher moderiert die Ziehung. Sie ist seit 1998 die Lotto-Glücksfee im Fernsehstudio. Davor waren es Karin Dinslage (1965 bis 1971) und Karin Tietze-Ludwig (1967 bis 1998).

Übrigens: Der höchste Lotto-Einzelgewinn ging am 7. Oktober 2006 mit 37.688.291,80 Euro an einen Spieler aus Nordrhein-Westfalen. Der erste Millionär im deutschen Lotto 6 aus 49 wurde am 2. September 1956 gekürt. Er gewann exakt 1.043.364,50 DM.

Hinweis: Glücksspiel wie Lotto kann süchtig machen. Infos und Hilfe finden Betroffene unter bzga.de. Wichtig auch: Je höher der Einsatz ist, umso wichtiger ist auch die Einplanung von Verlusten. AZ