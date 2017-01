2017-01-27 10:40:03.0

Let's Dance 2017 Das sollen die Kandidaten bei Let's Dance sein

Offenbar stehen bei Let's Dance 2017 die Kandidaten fest. Am 24. Februar startet die Show in ihrer zehnten Ausgabe mit einer Neuerung.

Es ist wieder so weit: Am 24. Februar startet Let's Dance in die zehnte Staffel. Zum Jubiläum gibt es diesmal etwas Besonderes: Die Kandidaten und ihre Tanzpartner treffen erstmals in einer "Kennenlern-Show" am Freitag, 24. Februar, aufeinander. In der Live-Show kommen Promis und Tanzprofis zum ersten Mal zusammen und erfahren, wer mit wem die nächsten Wochen verbringen wird. Wie in den Jahren zuvor wird "Let's Dance 2017" von Daniel Hartwich und Sylvie Meis moderiert. In der Jury sitzen Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi.

Let's Dance 2017: Mögliche Kandidaten in der Übersicht

Nun sickerten erste Informationen über die Kandidaten bei Let's dance 2017 durch. Laut Bild stehen folgende Kandidaten bei RTL auf der Liste:

Ann-Kathrin Brömmel, 27, Model und Freundin von Weltmeister-Torschütze Mario Götze

Anni Friesinger-Postma, 40, ehemalige Eisschnelläuferin, dreifache Olympiasiegerin

Chiara Ohoven, 31, Tochter von Society-Lady Ute Ohoven

Maxi Arland, 35, Volksmusik-Star und TV-Moderator

Jörg Draeger, 71, TV Moderator (Geh aufs Ganze)

Gil Ofarim, 34, Sänger und Musiker

Bastiaan Ragas, 45, ehemaliger Sänger bei "Caught In The Act"

Susianna Kentikian, 29, Boxerin und Weltmeisterin im Fliegengewicht

Cheyenne Pahde, 22, Schauspielerin („Alles was zählt”)

Angelina Kirsch, 28, Übergrößen-Model und Jurorin „Curvy Supermodel“

Faisal Kawusi, 25, deutsch-afghanischer Comedian

Im vergangenen Jahr gewann Victoria Swarovski bei "Let's Dance" das Finale. Trotz eines Todesfalls in der Familie und eines Rippenbruchs stieg sie immer wieder auf's Parkett mit Tanzpartner Erich Klann. Im Finale zahlte sich ihre Hartnäckigkeit wohl aus, denn besonders mit ihrem Langsamen Walzer rührte sie ihre Zuschauer zu Tränen. Von der Jury wird die 22-Jährige hoch gelobt und schließlich geht sie als Gewinnerin aus "'Let's Dance" 2016 hervor. Jana Pallaske belegt den zweiten, Sarah Lombardi den dritten Platz. AZ