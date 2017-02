2017-02-09 07:25:00.0

Bachelor 2017 Der Bachelor: Eine Kandidatin erhält die weiße Rose

Ein Junggeselle, 18 Damen und eine weiße Rose: Da wird fleißig geflirtet und fleißig gelästert. Was in der zweiten Folge von "Der Bachelor" alles auf RTL passierte, lesen Sie hier. Von Claudia Graf

Beim Bachelor ging es am Mittwochabend in die zweite Runde. Und der Kampf um Sebastian Pannek scheint jetzt erst so richtig eröffnet. Die ersten Dates, die ersten Gefühle - und die ersten Zickenkriege. Denn eines haben die 18 Kandidatinnen gemein: Sie alle wollen ein und denselben Mann - RTLs neuen Bachelor Sebastian Pannek. Und der hat nicht für jede eine Rose dabei.

Doch in der Sendung geht es bei weitem nicht nur um den gutaussenden Junggesellen: Die Damen verbringen auch ausreichend Zeit damit, übereinander herzuziehen. Mit Kattia ist auch schnell ein Opfer gefunden. Die 28-Jährige kommt mit dem bösen Gerede der anderen nicht wirklich klar - und muss in Folge zwei direkt ein paar Tränchen vergießen.

Doch glücklicherweise hatte RTL abgesehen von diesen Streitereien noch etwas mehr zu bieten.

Das passierte bei den Dates mit dem Bachelor

"Nicht jede hier ist mein Beuteschema", stellt der 30-jährige Bachelor klar. Von vier Damen, die RTL für ihn auserwählt hatte, verabschiedete sich Sebastian schon vergangene Woche. Doch auch mit den 18 verbliebenen hat er noch genug zu tun. Gleich drei Dates stehen an.

Zwölf Damen dürfen in knappen Sport-Outfits ihr Talent am Baseball-Schläger beweisen - oder eben nicht. Dass Kandidatin Viola da noch ein bisschen unbeholfen wirkt, bringt ihr zwar den ein oder anderen bösen Blick der Kontrahentinnen - aber auch ganz viel Nähe zum Bachelor ein. "Da war ich ganz schön aufgeregt, als er mich angefasst hat", sagt sie schließlich mit einem verträumten Lächeln in die Kamera.

Dem Bachelor selbst geht es freilich nur darum, herauszufinden, welche Kandidatinnen ihm sportlich genug sind. Deshalb darf ihn auch nur das Gewinner-Team beim anschließenden Abendessen noch besser kennenlernen.

Eine Kandidatin hat den Bachelor ganz für sich allein

"Oh mein Gott ich hab ein Einzeldate", jubelt Kandidatin Inci. Dass sich böse Zungen in der Villa über diese Entscheidung des Bachelors wundern, stört die 23-Jährige nicht. Sie hat Sebastian Pannek einen Tag lang für sich allein und schafft es sogar, ihn mit mit einem unfreiwilligen Sturz ins Wasser zu imponieren.

Während Inci als erste die Villa des Junggesellen betreten darf, fragen sich die restlichen Frauen: Wird da wohl schon geknutscht?

Aber nein, so weit lässt es Sebastian Pannek nicht kommen. Auch nicht beim nächsten Gruppendate, bei dem er fünf Kandidatinnen auf eine Graffiti-Entdeckungstour durch Miami entführt. Gelegenheit, sich beim Selfie machen näher zu kommen, gibt es zum Glück auch dabei. "Unvergesslich schön", schwärmen die Frauen danach.

Doch die Zeit verfliegt bei RTL. Schon steht wieder eine Nacht der Rosen an - und nur eine Kandidatin bekommt die weiße Joker-Rose.

Wer ist raus? So lief die Nacht der Rosen

"Tolle Figuren in tollen Kleidern, ich war begeistert", sagt der Bachelor, selbst in einen schicken Anzug gepackt. Doch entscheiden muss er sich zwischen all den aufgehübschten Damen in der Nacht der Rosen trotzdem. Zu dramatischer Musik geht er in sich: Wer soll noch ein bisschen bei ihm in Miami bleiben?

Ein kleines Ständchen, ein Kleid à la Marilyn Monroe oder ein lustiger Sturz ins Wasser scheinen sich bei dem 30-Jährigen auszuzahlen. Insgesamt 14 rote Rosen verteilt Sebastian Pannek an diesem Abend an die nervösen Frauen. Von drei traurigen Kandidatinnen verabschiedet sich der Junggeselle.

Für eine scheint sein Herz dafür schon jetzt ein wenig schneller zu schlagen: Viola bekommt die einzige weiße Rose. Sie wird ihr in der kommenden Folge eine Art Joker im Spiel um den Bachelor sein.

Noch dabei: Julia F., Erika, Caroline, Silvana, Cara, Alesa, Kattia, Tina S., Clea-Lacy, Fabienne, Anna, Janika, Inci, Viola, Sabrina

Ausgeschieden: Julia P., Tina B., Jana

Der Aufreger heute beim Bachelor

Die Weiße Rose, die hätte jede gerne - und gönnt sie nicht einmal der neuen besten Freundin in der Villa. Dass der Bachelor Viola auswählt, sorgt unter den Kandidatinnen wieder mal für Ärger hinter vorgehaltener Hand. Vor allem Inci macht ein langes Gesicht: Sie hatte sich nach ihrem Einzeldate wohl große Hoffnungen gemacht. Sebastian ist das egal: "Ich glaube, dass Viola schon sehr interessant für mich werden könnte."

Die Freude über die Luxus-Villa samt Pool, "genialer Ausschicht" und schicker Einrichtung verfliegt schnell. Viel lieber wird geschimpft und gelästert: Knappe Höschen, dünne Haare, eine komische Stimme oder zu wenig Ausstrahlung. Die Gründe, übereinander herzuziehen, gehen den Frauen nicht aus. Wer Gefallen an diesen Zickenkriegen gefunden hat, darf sich wohl auf nächste Woche freuen. Fabienne - von RTL zumindest wieder und wieder als Lästerschwester ins Szene gesetzt - hat eine Rose bekommen...